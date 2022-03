Kontenerowiec utknął na mieliźnie w pobliżu Baltimore. Historia lubi się powtarzać

Mający 334 metry długości Ever Forward pływa pod banderą Hongkongu. Po wypłynięciu w niedzielę wieczorem z portu w Baltimore, utknął na mieliźnie w Zatoce Chesapeake, w drodze do Norfolk w stanie Wirginia.

William P. Doyle, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Portowego Maryland, powiedział w rozmowie z agencją Bloomberg, że uwięziony na mieliźnie Ever Forward nie przeszkodzi innym statkom w tranzycie do Port of Baltimore. Straż Przybrzeżna monitoruje sytuację, trwają też próby uwolnienia kontenerowca. Inne statki poinstruowano, by przepływały w ruchu jednokierunkowym i ze zmniejszoną prędkością.

Kontenerowiec Ever Forward obsługiwany jest przez tajwańską firmę Evergreen Marine Corp. Firma poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie przyczyn znalezienia się statku na mieliźnie. Zorganizowano też specjalistów w celu sprawdzenia kontenerowca pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Współpracują oni z nurkami.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Powtórka z historii

Media przypominają, że niemal dokładnie rok temu, bo pod koniec marca 2021 roku należący do Evergreen Marine Corp 400-metrowy kontenerowiec Ever Given (nazywany kuzynem Ever Forward) na blisko tydzień osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim. Statek zablokował kanał w obu kierunkach, wskutek czego 400 statków zostało opóźnionych i doszło do zakłócenia ruchu na jednej z najważniejszych morskich dróg handlowych na świecie. Zakłócenia w łańcuchach dostaw – i tak już obciążonych pandemią koronawirusa – były odczuwalne miesiącami.

Przez Kanał Sueski przepływa rocznie ok. 10 – 15 proc. światowego handlu.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Kolejne efekty sankcji. Oligarcha stracił intratny interes i luksusowy jacht