Prezydent Zełenski apeluje do szwajcarskich banków. Przetrzymują ponad 213 mld dolarów rosyjskich oligarchów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się dziś do zebranych w szwajcarskim Bernie demonstrantów, którzy protestowali przeciwko wojnie na Ukrainie. W specjalnym nagraniu wezwał Szwajcarię do jeszcze mocniejszych sankcji wobec rosyjskich oligarchów

Rosyjskie fortuny w bankach szwajcarskich

Wołodymyr Zełenski przypomniał, że głównymi źródłami finansowania rosyjskiej machiny wojennej są koncerny państwowe i kierujący nimi oligarchowie. Powiedział także, że rosyjscy miliarderzy w dużej mierze wspierają Putina, finansując wojnę na Ukrainie z zacisza „pięknych szwajcarskich miast” . Prezydent podziękował zebranym demonstrantom i rządowi Szwajcarii za przyłączenie się do nałożonych przez Unię Europejską sankcji, ale podkreślił, że sektor finansowy powinien podjąć zdecydowanie poważniejsze działania.

„Wasze banki są miejsce, gdzie spoczywają pieniądze ludzi, którzy rozpętali tę wojnę. To bardzo bolesne. Możecie zamrozić ich konta” – powiedział Zełenski, zwracając się do banków. „Ukraińcy czują, co to znaczy mieszkać w zniszczonym mieście. Nasze miasta są niszczone na rozkaz ludzi, który mieszkają w Europie, także w pięknych miastach Szwajcarii. Byłoby dobrze, gdybyście odarli ich z tych przywilejów” – dodał.

Według wyliczeń ekspertów, w szwajcarskich bankach zgromadzone jest ponad 213 miliardów dolarów na kontach, które należą do rosyjskich oligarchów. Gdyby Szwajcaria zdecydowała się na taki ruch - o co raczej trudną ją podejrzewać - to byłby to jeszcze większy cios, niż seria przejęć luksusowych willi i jachtów rosyjskich miliarderów.

