Intel całkowicie zawiesza działalność w Rosji

Intel wydał oświadczenie w którym informuje o całkowitym zawieszeniu działalności w Rosji. Technologiczny gigant podkreśla, że dołącza do globalnej społeczności „potępiając wojnę Rosji z Ukrainą i wzywając do szybkiego powrotu do pokoju”.

– Ze skutkiem natychmiastowym zawiesiliśmy wszelkie operacje biznesowe w Rosji. Wynika to z naszej wcześniejszej decyzji o zawieszeniu wszelkich wysyłek do klientów w Rosji i na Białorusi – informuje firma w oświadczeniu. – Nasze myśli są ze wszystkimi, na których ta wojna wpłynęła, zwłaszcza z mieszkańcami Ukrainy i krajów sąsiednich oraz wszystkimi na całym świecie z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi w regionie – dodano.

Wsparcie dla pracowników

Intel zapowiada w oświadczeniu wsparcie dla ponad 1000 pracowników zatrudnionych w Rosji. – Pracujemy, aby wesprzeć wszystkich naszych pracowników w tej trudnej sytuacji, w tym naszych 1200 pracowników w Rosji. Wdrożyliśmy również środki ciągłości biznesowej, aby zminimalizować zakłócenia w naszej globalnej działalności – podkreśla spółka.

Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia inspekcja pracy w obwodzie niżnonowogrodzkim poinformowała, że Niżnym Nowogrodzie Intel nadal funkcjonuje (działające tam laboratorium jest jednym z największych ośrodków badawczo-rozwojowych oprogramowania zabezpieczającego Intela w Europie). Jak informowała „Rzeczpospolita”, to efekt interwencji inspekcji pracy, która na polecenie Kremla przesłała firmie ostrzeżenie o „niedopuszczalności łamania prawa pracy” (w wypadku wycofania się z rosyjskiego rynku). Podobne pisma inspekcja wysłano do wielu innych zagranicznych firm. Pojawiają się w nich groźby dotyczące nacjonalizacji majątku w wypadku wstrzymania produkcji, zwolnienia pracowników i wycofania się z Rosji.

