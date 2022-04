Morawiecki o wsparciu dla kredytobiorców: Pracujemy z prezesami KNF i NBP

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że trwają prace rządu z Krajowym Nadzorem Finansowym i Narodowym Bankiem Polskim, których celem jest pomoc dla osób spłacających kredyty. Chodzi głównie o zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wysokie raty kredytów, to efekt dwucyfrowej inflacji i podnoszonych od miesięcy przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

– Planujemy różne działania w tym zakresie. Miejmy na uwadze, że już powstało kilka funduszy. Jednym z nich jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który na razie słabo działa, do tej pory niewiele osób mogło z niego skorzystać. Pracujemy z szefem Krajowego Nadzoru Finansowego, prezesem Narodowego Banku Polskiego, żeby więcej osób z tego funduszu mogło korzystać w sposób realny – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Żabiej Woli.

Putinflacja, czyli inflacja wywołana wojną

Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny powtórzył także, że tak wysoka inflacja jest efektem zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę i trwającej już 48 dni wojny za naszą wschodnią granicą. Przypomniał, że kredytobiorcy muszą wiedzieć, że wysokie raty kredytów są zasługą decyzji Putina.

– Mam nadzieję, że inne kierunki działań doprowadzą do tego, że rosnące stopy procentowe, przynajmniej częściowo będą zamortyzowane. Warto, żeby każdy Polak, który płaci wyższe raty, wiedział, że jest to efekt putinflacji. To, co się dzieje na rynku, to nie jest samoistne zdarzenie makroekonomiczne. Przyczyną jest wojna na Ukrainie, którą rozpętał Putin – powiedział Mateusz Morawiecki.

