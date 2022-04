Senat chce dużych podwyżek dla nauczycieli. Nowelizacja Karty Nauczyciela wraca do Sejmu z poprawkami

Senat przyjął z poprawkami nowelizację Karty Nauczyciela. Posłowie chcieli, by średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosło od 1 maja o 4,4 proc., ale senatorowie, którzy zajmowali się projektem do późnych godzin we wtorek, przekonywali, że w obliczu wynoszącej ponad 10 proc. inflacji to żadna podwyżka, lecz realna obniżka.

– Ten projekt realizuje postulat środowiska nauczycielskiego, aby podnieść wynagrodzenie nauczycieli. Zdecydowano się na propozycję, która zrównuje wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022 z podwyżkami, jakie otrzymuje sfera budżetowa, czyli 4,4 proc. – przekonywał były minister edukacji Dariusz Piontkowski, który prezentował sejmowy projekt.

Trudno o dodatkowe miliony w budżecie

Piontkowski przyznał, że warto byłoby podnieść wynagrodzenie o większą kwotę, ale należałoby znaleźć źródło finansowania, a wobec „dodatkowych wydatków co najmniej kilkunastomiliardowych, które będą związane z kryzysem uchodźczym i wojną na Ukrainie – raczej wydaje się to po prostu mało realne." "Ta propozycja, która padła na jednej z komisji mówiąca o 20 proc. wzroście wynagrodzenie w obecnych realiach budżetowych wydaje się trudna do zrealizowania (...)” – dodał.

Propozycja posłów nie przekonała senatorów. Wojciech Konieczny (Lewica) zgłosił jako wnioski mniejszości poprawki, w myśl których średnie wynagrodzenie nauczycieli ma jednak wzrosnąć o 20 proc., a subwencja oświatowa – o 10 mld zł. Za przyjęciem poprawek głosowało 54 senatorów, 46 – było przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu za całością ustawy z poprawkami opowiedziało się 100 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie głosował przeciwko.

Nad poprawkami Senatu głosować będą posłowie.



Od czego zależy wynagrodzenie nauczycieli

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie dodatki do niego. To kilkanaście różnych pozycji (m.in. dodatek stażowy, funkcyjny, za wychowawstwo, za pracę w trudnych warunkach, za prace w nocy, za godziny ponadwymiarowe, a także nagrody). Związkowcy zauważają, że przeciętny nauczyciel dostaje tylko kilka z nich. Wysokość średniego wynagrodzenie nauczycieli jest podstawą do określenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wysokość części dodatków jest ustalona procentowo na podstawie wynagrodzenia zasadniczego.

