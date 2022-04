Ceny egzaminów na prawo jazdy pójdą w górę? Chcą tego samorządy

O konieczność podwyższenia opłat za przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy apeluje Związek Województw RP. Samorządowcy zwracają uwagę, że opłaty te nie były zmieniane od ponad 8 lat, podczas gdy ceny kursów na prawo jazdy najpopularniejszej kategorii B (uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych) wzrosły nawet dwukrotnie (niekiedy nawet do 3000 zł). Wzrosły również ceny jazd doszkalających – z 40 do 80-150 zł za godzinę. Tymczasem cena egzaminu praktycznego to 140 zł. To oznacza, że bardziej opłaca się dziś podejście do egzaminu niż wykupienie jazdę doszkalającej.

– W naszym regionie ceny jazdy doszkalającej zbliżają się do opłaty za część praktyczną egzaminu, więc niektórzy kalkulują, że lepiej zaryzykować i podejść do egzaminu, bo może się uda, niż wykupić dodatkową jazdę doszkalającą. Widzimy, że do egzaminu teoretycznego podchodzą ci, którzy nigdy do niego nie powinni podchodzić z takim poziomem wiedzy. To nie służy bezpieczeństwu na drogach – mówi w rozmowie z serwisem Prawo.pl Marcin Kulig, dyrektor WORD w Zamościu.

Trudna sytuacja ośrodków egzaminowania

Samorządowcy zwracają uwagę na trudną sytuację finansową Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). Wynika ona m.in. z rosnących kosztów utrzymania tych jednostek – podwyżki cen towarów, usług, paliw, energii elektrycznej i gazowej, jak również zwiększonych kosztów przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Ponadto, od 2013 roku aż o 75 proc. wzrosła minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę, co też wpłynęło na koszty funkcjonowania ośrodków egzaminowania.

Ośrodkom (zwłaszcza tym małym) nie wystarcza pieniędzy na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, ale też na zakup lub najem nowych samochodów egzaminacyjnych czy odtwarzanie majątku. Związek Województw RP przypomina, że ośrodki egzaminowania prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i nie są w żaden sposób współfinansowane przez samorządy województw ani budżet państwa.

Prawo.pl przywołuje dane wskazujące, że 2019 rok większość ośrodków zamknęła ujemnym wynikiem finansowym, który w skali kraju wyniósł ponad 10 mln zł. Fatalny okazał się jednak 2020 rok, kiedy to w związku z pandemią na jakiś czas nastąpił przestój w egzaminowaniu kandydatów na kierowców. Strata wyniosła wówczas prawie 45 mln zł. Z kolei ubiegły rok zakończył się dla ośrodków stratą na poziomie 12,9 mln zł.

200 zł za egzamin kat. B?

Związek Województw RP proponuje podwyższenie opłat za przeprowadzenie egzaminów na prawo jazdy. Miałyby one osiągnąć następujący poziom:

50 zł za egzamin teoretyczny (obecnie 30 zł)



200 zł za praktyczny kategorii AM (140 zł)



200 zł za kategorii A, A2, A (180 zł)



200 zł za kategorię B (140 zł)



250 zł za kategorię C, D (200 zł)



250 zł za kategorię C+E, C1+E, D1+E, D+E (245 zł)



200 zł za kategorię B1, C1, D1, T (170 zł)



250 zł za kategorię B+E (200 zł)



– Taka wysokość opłaty w przypadku naszego ośrodka byłaby satysfakcjonująca, ale optymalnym rozwiązaniem byłoby odniesienie tej opłaty do jakiegoś odnośnika, który byłby systematycznie waloryzowany. Na przykład, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – komentuje Marcin Kulig.

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wynika, że prawo jazdy posiada obecnie ponad 22 mln Polaków.

