Złoto znów drożeje. Decyzja Fed zadziałała także na metale szlachetne

Fed ogłosił podwyżkę stóp procentowych o pół punktu procentowego, co było decyzją zgodną z rynkowymi oczekiwaniami. Instytucja ta więc nie zaskoczyła, realizując wcześniej zakładany przez inwestorów scenariusz: a to doprowadziło przede wszystkim do odreagowania spadkowego na rynku amerykańskiego dolara. Wartość waluty USA spadła, ponieważ wcześniej jej wysoka wycena wynikała głównie z oczekiwań jastrzębiego podejścia Fed do polityki monetarnej. Tymczasem prezes Fed, Jerome Powell, wyraźnie podkreślił, że o ile Rezerwa Federalna pozostaje na drodze zacieśniania polityki monetarnej w USA, to nie będzie już przyspieszać dynamiki tego procesu.

Złoto wyraźnie odbija

Odreagowanie spadkowe wartości amerykańskiego dolara przełożyło się naturalnie na wycenę szlachetnych kruszców. Notowania kontraktów na złoto odbiły się od poziomu dwu i pół miesięcznego minimum w rejonie 1850-1860 USD za uncję i obecnie dotarły już z powrotem do poziomu 1900 USD za uncję. Z kolei notowania srebra, które w ostatnich dniach spadły do najniższych poziomów od trzech miesięcy i zbliżyły się do rejonu 22 USD za uncję, obecnie odbijają już do poziomów przekraczających 23 USD za uncję.

Decyzje Rezerwy Federalnej mają w ostatnim czasie wyjątkowo duży wpływ na notowania metali szlachetnych, bowiem wpływają na ich atrakcyjność jako inwestycji nieprzynoszącej odsetek. Jednak warto pamiętać, że nawet pomimo presji wywoływanej przez siłę dolara, wsparciem dla cen szlachetnych kruszców jest niepewność dotycząca sytuacji w globalnej gospodarce. Podwyższanie stóp procentowych z pewnością będzie miało konsekwencje w postaci wyhamowania aktywności przemysłu i konsumentów, co z kolei przyczyni się do atrakcyjności złota jako bezpiecznej przystani.

Czytaj też:

Rezerwa Federalna ożywiła rynki. Pierwsza podwyżka stóp procentowych od lat zadziała pozytywnie