Płaca minimalna wzrośnie do 3500 zł? Jest propozycja

Strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyła do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawiła swoją propozycję podwyżek płac, która miałaby wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku.





Płaca minimalna wzrośnie o niemal 500 zł?

Związkowcy – jak podaje „Rzeczpospolita” – oczekują, by ogólny wzrost wynagrodzeń nie był niższy niż 13,41 proc. Pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zarabiać co najmniej 20 proc. więcej. Strona pracowników proponuje, by płaca minimalna wzrosła na początku przyszłego roku o 16,28 proc. (490 zł). W piśmie pojawiła się również propozycja kolejnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia, jaka miałaby nastąpić w połowie 2023 roku – o 7,15 proc. (250 zł).

Przypomnijmy, że w związku z wysoką inflacją w przyszłym roku podwyżka płacy minimalnej nastąpi dwukrotnie (dzieje się tak, gdy wskaźnik inflacji przekracza 5 proc.). Obecna wysokość minimalnego wynagrodzenie to 3010 zł brutto. Jest ono wyższe o 210 zł niż w 2021 roku. Gdyby propozycje związkowców zostały zrealizowane, wówczas płaca minimalna na początku 2023 roku wzrosłaby do poziomu 3500 zł brutto, zaś od lipca byłoby to 3750 zł brutto.

Związkowcy – jak pisze gazeta – oczekują od rządu niezwłocznego rozpoczęcia dyskusji na ten temat na forum Rady Dialogu Społecznego, w szczególności w kwestii przystąpienia przez rząd i stronę pracodawców do negocjacji w odniesieniu do drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie strona związkowa uważa, że rewizji i zmianie ulec powinien cały model kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Rząd ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego propozycji dotyczącej minimalnego wynagrodzenia do połowy czerwca.







