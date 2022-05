O ile wzrośnie płaca minimalna w 2023 r.? Jest przeciek

W związku z wysoką inflacją w przyszłym roku podwyżka płacy minimalnej nastąpi dwukrotnie (dzieje się tak, gdy wskaźnik inflacji przekracza 5 proc.). Obecna wysokość minimalnego wynagrodzenie to 3010 zł brutto. Jest ono wyższe o 210 zł niż w 2021 roku. Jakiej podwyżki można spodziewać się w następnym roku? Z informacji przekazanych na Twitterze przez Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, nie można wykluczyć, że będziemy mieli pod tym względem swoiste 500 plus – w styczniu płaca minimalna miałaby wzrosnąć do 3350 zł, zaś w lipcu do 3500 zł brutto.





Płaca minimalna wzrośnie o niemal 500 zł?

– Informacja z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego: rząd skłania się ku zaproponowaniu wzrostu płacy minimalnej do 3350 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz 3500 zł od 1 lipca 2023 r. – napisał Kozłowski.

Przypomnijmy, że to właśnie rząd ma decydujący głos w sprawie minimalnego wynagrodzenia (głos partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego ma charakter jedynie konsultacyjny). Tymczasem jak niedawno informowaliśmy, związkowcy oczekują w 2023 roku podwyżki płacy minimalnej w sumie o 760 zł (w styczniu o 490 zł, zaś w lipcu o kolejne 250 zł). Gdyby propozycja ta została zrealizowana, wówczas najniższa krajowa wynosiłaby w drugiej połowie przyszłego roku 3750 zł.

Rząd ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego oficjalnej propozycji dotyczącej minimalnego wynagrodzenia do 15 czerwca.







