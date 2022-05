Warszawa. Koniec darmowej komunikacji dla uchodźców. Ważna decyzja ratusza

Przypomnijmy, że bezpłatna komunikacja miejska w Warszawie dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy obowiązuje od 15 kwietnia. Z darmowego transportu korzystać mogą obywatele Ukrainy, którzy:

przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie – 24 lutego br. lub później,



dotarli do Polski legalnie,



posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego br. lub później.





Ostatnie dni darmowej komunikacji

Uprawnienia są honorowane we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego na obszarze 1. i 2. strefy biletowej. Podczas kontroli należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego br. Honorowane jest powiadomienie nadania numeru PESEL z oznaczeniem UKR wraz z dokumentem ze zdjęciem, paszport z odciskiem stempla kontroli granicznej potwierdzającym datę wjazdu do Polski (po 24.02.2022 r.), aplikacja mObywatel z oznaczeniem UKR.

W kwietniu poinformowano, że bezpłatne przejazdy dla uchodźców z Ukrainy będą obowiązywały do 31 maja br. Jak się okazuje termin ten nie zostanie przedłużony, co oznacza, że od 1 czerwca uchodźcy nie będą mogli podróżować bez ważnego biletu.

– Zgodnie z zarządzeniem prezydenta ulga obowiązuje do 31 maja bieżącego roku – poinformował Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego, podkreślając, że od 1 czerwca będą obowiązywały wszelkie inne ulgi w komunikacji miejskiej dotyczące m.in. uczniów szkół podstawowych, czy osób, które ukończyły 70. rok życia.

Do końca czerwca uchodźcy z Ukrainy będą mogli natomiast korzystać z darmowych przejazdów Kolejami Mazowieckimi. Aby skorzystać z takich przejazdów, uchodźca powinien pokazać ukraiński paszport z adnotacją o przekroczeniu granicy z Polską lub innym krajem Unii Europejskiej po 24 lutego.







