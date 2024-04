Orlen ujawnił zarobki Obajtka. Nawet europosłowie mogą pozazdrościć

Grupa Orlen przedstawiła w czwartek wyniki finansowe za zeszły rok. Koncern uzyskał prawie 373 mld zł przychodów i 20,7 mld zł zysku netto. Podano również kwoty przeznaczone na pensje zarządu.

Ile w Orlenie zarabiał Daniel Obajtek?

Z danych, które przytacza Money.pl wynika, że były już szef Orlenu Daniel Obajtek otrzymał w 2023 roku 1,672 mln zł tytułem wynagrodzenia stałego, a także premię 1,254 mln zł, która wpłynie na jego konto w tym roku. Łącznie zarząd giganta zarobił w zeszłym roku zarobił 14,58 mln zł wynagrodzenia stałego, a także 13,79 mln zł tytułem premii.

Z powyższych danych wynika, że Obajtek zarabiał w ubiegłym roku ok. 140 tys. zł miesiącznie.

Przypomnijmy, że Obajtek kierował Orlenem dokładnie 6 lat, od lutego 2018 roku do lutego tego roku, gdy został odwołany przez radę nadzorczą. Dzień później pełniącym obowiązki prezesa koncernu został Witold Literacki. 10 kwietnia szefem Orlenu został wybrany Ireneusz Fąfara.

Mniejsze pieniądze w PE

Co dalej z Obajtkiem? Wszystko wskazuje na to, że wystartuje w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z ostatnich doniesień wynika, że były szef Orlenu ma otwierać listę Prawa i Sprawiedliwości w woj. podkarpackim. Choć europosłowie zarabiają bardzo dobrze, to miesięczne uposażenie Obajtka będzie jednak znacznie niższe niż w koncernie (ok. 55 tys. zł, wobec wspomnianych 140 tys. zł).

W wyborach europejskich z list PiS wystartują również m.in. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Jacek Kurski, czy Małgorzata Gosiewska. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek, że listy kandydatów zostaną ogłoszone w momencie, kiedy będą rejestrowane.

