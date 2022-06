Dogonimy pod względem inflacji Turcję? Głos zabrała minister finansów

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że według wstępnych danych za maj, ceny towarów i usług wzrosły rok do roku o 13,9 proc. Blisko 14 proc. inflacja to najgorszy wynik od 1998 roku, czyli od niemal 25 lat i rekord w XXI wieku.

Do rekordowej inflacji odniosła się w rozmowie z TVN 24 minister finansów Magdalena Rzeczkowska. – Rząd walczy z inflacją i przeciwdziała skutkom inflacji już od dłuższego czasu. Nie zaczynamy tego w tym momencie. Inflacja rośnie w całej Europie, a nawet na całym świecie – powiedziała szefowa resortu finansów.

Kiedy inflacja zacznie spadać?

Rzeczkowska zwracała uwagę, że przyczyny wysokiej inflacji „nie są przyczynami wewnętrznymi, są przede wszystkim przyczynami zewnętrznymi”. Minister finansów wskazuje, że przyczyny wynikają jeszcze z pandemii, przerwanych łańcuchów dostaw i wzrostu cen energii oraz rozpoczętej wojny na Ukrainie, która spowodowała dalszy wzrost cen.

Szefowa resortu finansów podkreśla jednak, że za pozytywny należy uznać fakt, iż „wzrost cen jest miesiąc do miesiąca niższy”. Przypomnijmy, że w porównaniu z kwietniem inflacja wzrosła w maju o 1,7 proc., podczas gdy przed miesiącem mieliśmy miesięczny wzrost na poziomie 2 proc.

Pytana o dalsze prognozy dotyczące inflacji, Rzeczkowska powiedziała, że przewidywania resortu – zgodne z prognozami Komisji Europejskiej – wskazują, że inflacja powinna zacząć spadać na początku przyszłego roku. – W ramach naszych prognoz z ministerstwa, które są zgodne z prognozami Komisji Europejskiej, trzeci, czwarty kwartał inflacja powinna się stabilizować, w przyszłym roku być nieco niższa – powiedziała minister finansów.

Rzeczkowska zapewniła, że Polsce nie grozi scenariusz turecki. – Polska ma stabilne podstawy, fundamenty gospodarcze i nie grozi nam absolutnie taki scenariusz – podkreśliła szefowa resortu finansów.

Przypomnijmy, że w Turcji inflacja sięga 70 proc. Z danych, które przytacza TVN 24 wynika, że w ostatnim czasie ziemniaki zdrożały tam o 300 proc., pomidory o 150 proc., drób o 120 proc., zaś chleb o 85 proc. Dopytywana czy inflacja w Polsce zatrzyma się na poziomie 15 proc., minister finansów odpowiedziała: „Myślę, że 1-1,5 procent więcej to jest maksymalnie to, co powinniśmy osiągnąć, ale to jest wróżenie trochę z kuli”.

