500 plus dla małżeństw. Jest zielone światło od Sejmu

Jak już informowaliśmy, do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie wprowadzenia 500 plus dla małżeństw. Środki miałyby otrzymywać pary z co najmniej 40-letnim stażem. – Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starcza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich – napisali autorzy petycji, zwracając uwagę m.in. na kwestie niskich emerytur w Polsce.

500 plus dla małżeństw. Posłowie mają wątpliwości

W środę propozycją zajęli się posłowie z sejmowej komisji petycji. Część z nich nie kryła swoich wątpliwości co do nowej inicjatywy. – Tej petycji brak konkretów. Nie wskazano jaką rocznicę by chodziło. Jest para, która pobrała się w wieku 20 lat i po 50 latach mają 70 lat i to mogą być ludzie w dobrej formie. ale może być para, która pobrała się w wieku lat 50. i ona już po 20 latach może być w gorszej formie. Druga rzecz, że pomoc osobom słabszym, potrzebującym jest udzielana w innych trybach – podkreślał cytowany przez "Fakt" poseł Jacek Świat z Prawa i Sprawiedliwości.

Posłowie zdecydowali jednak, że wystąpią do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, by wypowiedziała się w sprawie 500 plus dla małżeństw. Resort miałby odpowiedzieć na pytanie, w jakiej kondycji jest budżet państwa, czy ministerstwo pracuje nad podobnym wsparciem dla małżeństw, a także w jakiej sytuacji są pary z długim małżeńskim stażem.

Była minister entuzjastką pomysłu

Nie wiadomo jeszcze jakie stanowisko w sprawie inicjatywy zajmie minister Maląg, wiadomo natomiast, że entuzjastką finansowego wsparcia dla małżeństw jest jej poprzedniczka Elżbieta Rafalska. – Piękna inicjatywa. Dzisiaj tyle małżeństw się rozpada, dlatego ten pomysł trzeba przemyśleć. To także element polityki prorodzinnej – powiedziała w rozmowie z „Faktem” była minister rodziny i polityki społecznej, obecnie eurodeputowana PiS.

Według Rafalskiej warto zastanowić się, czy 500 plus wypłacać parom z 40-letnim, czy 50-letnim stażem. Zdaniem europosłanki PiS można również pomyśleć o wprowadzeniu jednorazowego świadczenia.

Tymczasem jak informuje „Fakt” podobna petycja trafiła dwa lata temu do prezydent Andrzeja Dudy. Zaproponowano w niej, by małżeństwa, które wychowały dwójkę dzieci, po 50. wspólnie przeżytych latach miałyby dostawać 500 zł miesięcznie dodatku za wspólne pożycie. Po 55 latach dodatek wynosić miałby już 550 zł, zaś po 60 latach – 600 zł. Dla osób owdowiałych dodatek miałby być wypłacany dożywotnio. Prezydent jak na razie nie wystąpił z inicjatywą legislacyjną w tej sprawie.

