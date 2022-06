700 plus zamiast 500 plus? Polacy podzieleni

Temat możliwej waloryzacji 500 plus do kwoty 700 zł pojawił się tuż przed konwencją Prawa i Sprawiedliwości, która miała miejsce w minioną sobotę. Ostatecznie jednak lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński skupił się na mobilizacji działaczy, a o 500 plus, czy innych obietnicach socjalnych nie było ani słowa. Późniejsze wypowiedzi członków rządu wskazują, że kwestii podniesienia świadczenia póki co nie można się spodziewać. – Nie mamy zamiaru rezygnować z programów społecznych, ale pewnie nie pora na otwieranie nowych – powiedział w środę w wywiadzie dla Polsat News Artur Soboń, wiceminister finansów.

Waloryzacja 500 plus. Polacy podzieleni

A jak do tematu zamiany 500 plus na 700 plus podchodzą Polacy? Sprawdziła to pracownia United Surveys w sondażu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski. Okazuje się, że jesteśmy w tej sprawie podzieleni.

Na pytanie: „Czy pana/pani zdaniem program 500+ powinien zostać zwaloryzowany i świadczenie powinno wzrosnąć z 500 do 700 złotych na każde dziecko?” odpowiedzi „tak” udzieliło 45,4 proc. ankietowanych z czego 22,8 proc. badanych to zdecydowani zwolennicy tego rozwiązania.

Przeciwko waloryzacji 500 plus jest jednak niewiele mniej respondentów, gdyż 43,6 proc. Niemal co czwarty badany (26,4 proc.) udzielił odpowiedzi "zdecydowanie nie". 11 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski zrealizowano metodą CAWI w dniach 3-4 czerwca 2022 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

