Inflacja w USA ostro w górę. Problemy nie tylko w Europie

Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) niewyrównany sezonowo w USA wyniósł 8,6 proc. w ujęciu rocznym w maju 2022 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy.

W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumenckie wzrosły o 1 proc. miesiąc do miesiąca., co stanowi bardzo istotny i odczuwalny dla obywateli wzrost. Jest to też o dużo więcej, niż przewidywali eksperci. Konsensus rynkowy wynosił 0,7 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznymi i 8,3 proc. w ujęciu rocznym. Inflacja bazowa CPI (tj. z wyłączeniem cen żywności i energii) w maju wyniosła 0,6 proc. w porówniu do kwietnia. Konsensus wynosił 0,5 proc. m/m.

Problemy prezydenta Joe Bidena

Problemy z rosnącą inflacją bardzo mocno uderzają w administrację prezydenta Joe Bidena. Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, była ostatnio zmuszona przyznać się publicznie do tego, że myliła się w kwestii potencjalnych zagrożeń związanych ze wzrostem cen towarów i usług.– Ryzyko inflacji jest niewielki i możliwe do opanowania. Nie przewiduję, że inflacja będzie problemem – mówiła wtedy Janet Yellen. Sekretarz skarbu została poproszona o komentarz do swoich słów. – Myliłam się w kwestii tego, jaką ścieżkę obierze inflacja. W międzyczasie pojawiły się nieprzewidywalne, ogromne szoki dla gospodarki, które wpłynęły na wzrost cen energii i żywności. Pojawiły się także wąskie gardła w łańcuchach dostaw, które uderzyły w naszą gospodarkę. Wtedy tego jeszcze nie rozumiałam. Teraz staramy się to zauważyć. Rezerwa Federalna podjęła odpowiednie kroki. Ale to od nich zależy, co zrobią dalej – powiedziała sekretarz skarbu na antenie CNN na początku czerwca.

