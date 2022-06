500 plus. Masz kilka dni na złożenie wniosku, inaczej pieniądze przepadną

Przypomnijmy, że 1 czerwca zaczął obowiązywać nowy okres rozliczeniowy programu 500 plus, który zakończy się pod koniec maja przyszłego roku. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od lutego br. Jak już informowaliśmy, w celu zachowania ciągłości wypłaty środków konieczne było złożenie wniosku do końca kwietnia br. Teraz przypominamy o kolejnym ważnym terminie, jakim jest 30 czerwca – złożenie wniosku właśnie do tego dnia daje gwarancję otrzymania wszystkich przelewów w nowym okresie rozliczeniowym.

Zostało 9 dni

Złożenie wniosku o świadczenie na nowy okres rozliczeniowy pomiędzy 1 a 30 czerwca sprawi, że środki za czerwiec wpłyną, ale przelewu należy spodziewać się pod koniec sierpnia. Jeśli natomiast rodzice przeoczą termin 30 czerwca i złożą wniosek w lipcu, wówczas pieniądze za mijający miesiąc im przepadną.

Przypomnijmy, że w tym roku pieczę nad 500 plus przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wcześniej zajmowały się tym samorządy). ZUS przekazuje środki w losowo przyporządkowanych terminach: 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień danego miesiąca. Rzecznik państwowego ubezpieczyciela Paweł Żebrowski podaje, że do tej pory wypłacono w czerwcu 2,7 mld zł. – W tym tygodniu ZUS przeleje blisko 240 mln zł. Łącznie w czerwcu do rodziców trafiło 2,7 mld zł – ta kwota może się jeszcze powiększyć, jeśli uprawnieni złożą wnioski na czas – mówi rzecznik ZUS.

Od tego roku wnioski o 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną (wcześniej można było również drogą tradycyjną) poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia, bądź bankowość elektroniczną.

