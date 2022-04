Kończy się okres świadczeniowy 500 plus . Jeśli w ciągu kilku dni nie złożysz wniosku, pieniądze przyjdą z opóźnieniem

31 maja br. zakończy się obecny okres świadczeniowy programu 500 plus. Dzień później rozpocznie się nowy, który potrwa do końca maja przyszłego roku. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomina rodzinom korzystającym z programu o konieczności złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy. By zachować ciągłość wypłat trzeba to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia.

– Przypominam, że aby dalej otrzymywać 500 plus, konieczne jest złożenie nowego wniosku na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca br. i będzie obowiązywał do końca maja przyszłego roku. Ci, którym zależy na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia – a wierzę, że jest to zdecydowana większość – powinni złożyć wniosek do końca kwietnia – mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Jeśli rodzic złoży wniosek o 500 plus w terminie do 30 kwietnia br., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja br. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca br. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 czerwca tego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia br. Z kolei jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca br. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Ponad 3 mln wniosków

Wnioski o przyznanie 500 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego można składać od 1 lutego br. Minister rodziny i polityki społecznej poinformowała, że liczba dotychczas złożonych wniosków to ponad 3,26 mln, które obejmują 5,2 mln dzieci. – Chociaż w tym roku nieco zmieniliśmy zasady i wnioskować o świadczenie wychowawcze można wyłącznie online, rodzice nie mają z tym problemu. To dobrze znana już od lat ścieżka, która usprawnia i przyspiesza cały proces – podkreśla Marlena Maląg.

Wprowadzone wraz z początkiem tego roku zmiany w programie „Rodzina 500 plus” wiążą się nie tylko z koniecznością składania wniosków drogą elektroniczną (wcześniej można było również drogą tradycyjną), ale też z przejęciem obsługi programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (do tej pory zajmowały się tym gminy).

