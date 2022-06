Minister klimatu i środowiska: Będziemy wykonywać wysiłki dyplomatyczne, by Ukraina dołączyła do Trójmorza

W piątek w podwarszawskim Nadarzynie rozpoczął się drugi dzień Kongresu 590. Jednym z wiodących tematów wydarzenia jest współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza (12 państw Unii Europejskiej, leżących między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim), która – jak podkreślają organizatorzy kongresu – jest niezwykle istotna w niepewnych geopolitycznie czasach i przynosi konkretne korzyści.

Trójmorze było tematem wystąpienia Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, która podkreślała, że jednym z filarów współpracy Trójmorza jest podstawowe bezpieczeństwo energetyczne. – Słowacy będąc dzisiaj w sytuacji zagrożenia energetycznego ze strony Rosji mogą powiedzieć: mamy połączenie z Polską, mamy połączenie z Litwą – mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Ukraina dołączy do Trójmorza?

Moskwa zapowiedziała, że Polska podejmie działania na rzecz przyłączenia Ukrainy do Trójmorza. – Będziemy wykonywać wysiłki dyplomatyczne, by Ukraina dołączyła do Trójmorza – zapowiedziała minister klimatu i środowiska. – Rozmawiamy z Ukrainą o kolejnych potencjalnych połączeniach gazowych, rozmawiamy również z innymi sąsiadami – ze Słowacją i Czechami. Polska jest sercem współpracy energetycznej Trójmorza – dodała.

Zdaniem minister klimatu i środowiska współpraca energetyczna „przekłada się na współpracę w innych obszarach i jest kluczem we wszystkich innych obszarach”.

Kongres 590 rozpoczął się w czwartek od wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślał, że celem wydarzenia od początku była odpowiedź na pytanie jak ożywić polską gospodarkę, pokazać Polskę jako atrakcyjny kraj do inwestowania.

Podczas pierwszego dnia kongresu wystąpił m.in. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk zwrócił m.in. uwagę na fakt, że spółki skarbu państwa czują społeczną odpowiedzialność, czego nie można powiedzieć o spółkach prywatnych.

– Pokazał to okres pandemii. Spółki skarbu państwa nie żałowały własnych pieniędzy, nie żałują ich na rzecz wsparcia inicjatyw społecznych, czy sportowych. Wkład spółek prywatnych jest niewielki, co może wiązać się z tym, że nie są one na tyle silne, by pozwolić sobie na taką działalność. Z kolei zagraniczne koncerny nie czują się związane z Polską. Traktują nas jako rynek zbytu, rynek zarabiania a nie wydawania. Spółki skarbu państwa mają swoją misję – społeczną i gospodarczą – powiedział Sasin.

Podobnie jak w ubiegłym roku Kongres 590 podzielony jest na dwie części: pierwsza odbywa się w dniach 22-23 czerwca br. w Warszawie w tradycyjnej, stacjonarnej formule w centrum konferencyjnym Ptak Warsaw Expo. Z kolei druga będzie miała miejsce w październiku, a w jej programie znajdzie się m.in. przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

