Drony dostarczą leki. Cierpiący otrzymają je w pół godziny

Angielska Służba Zdrowia (NHS – National Health Service) ogłosiła dziś, że zamierza przetestować dostarczanie leków do chemioterapii za pomocą dronów na wyspę Wight (wyspa należąca do archipelagu Wysp Brytyjskich, położona blisko południowego wybrzeża Anglii, zamieszkuje ją ok. 150 tys. osób). Ogłoszenie tych planów 5 lipca było nieprzypadkowe, gdyż dziś NHS obchodzi 74 urodziny.

– Dostarczanie chemii za pomocą drona jest kolejnym niezwykłym osiągnięciem dla pacjentów cierpiących na raka. Pokazuje, że NHS nie zatrzyma się przed niczym, aby zapewnić ludziom jak najszybsze leczenie, którego potrzebują, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i emisji dwutlenku węgla – podkreśla cytowana przez Agencję Bloomberg Amanda Pritchard, dyrektor naczelna NHS.

Już nie 4 godziny, a pół godziny

Loty testowe mają rozpocząć się niebawem. Wiadomo, że podczas pierwszej próby dron ma dostarczyć leki z z apteki Portsmouth Hospitals University NHS Trust do szpitala St Mary's na wyspie Wight. Z szacunków, które podaje agencja wynika, że dzięki dronowi czas dostawy leku skróci się z czterech godzin do zaledwie 30 minut, co ma ogromne znaczenie, gdyż – jak podkreślają przedstawiciele NHS – chemioterapia jest trudna do transportu, ponieważ niektóre dawki mają krótki okres trwałości.

– Chcę, aby Anglia stała się światowym liderem w opiece onkologicznej, a korzystanie z najnowszych technologii do dostarczania chemii za pomocą drona oznacza, że pacjenci będą mieli szybszy i sprawiedliwszy dostęp do leczenia bez względu na to, gdzie mieszkają – komentuje Sajid Javid, brytyjski minister zdrowia.

NHS postawiła na kooperację z firmą Apian, startupem zajmującym się dronami. Jego założycielami są byli lekarze NHS, jak również byli pracownicy Google.

