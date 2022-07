Finlandia skonfiskowała rosyjskie mienie. Chodzi m.in. o wagony kolejowe

Jak podaje serwis Rynek Kolejowy – powołując się na dane Urzędu Kontroli Utsökningsverket – od czasu rozpoczęcia wojny Rosji z Ukrainą (w niedzielę minęło 130 dni), fińskie władze zajęły rosyjskie mienie o wartości 82 mln euro. Wśród przejętego mienia znajdują się tysiące rosyjskich wagonów kolejowych należących do różnych rosyjskich banków i dużych firm, które wjechały na teren kraju przed zamknięciem ruchu przez granicę. Władze Finlandii podają, że przejęte dotychczas wagony ustawione w szeregu tworzyłyby pociąg o długości co najmniej dwudziestu kilometrów, czyli ok. dwadzieścia razy dłuższy niż najdłuższe pociągi towarowe w Finlandii.

Portal przypomina, że fińskie koleje od kwietnia rozpoczęły proces wygaszania ruchu granicznego. Może on być utrzymany w wyjątkowych sytuacjach, ale nie dłużej jak do końca roku.

Najcenniejsze przedmioty

Decyzję o konfiskacie mienia podejmuje wspomniany urząd Utsökningsverket. Na ogół podjęto je na podstawie zgłoszeń przekazanych organowi przez VR, czyli największego operatora kolejowego w kraju. – Pomimo dużej liczby wagonów, ich przechowywanie obecnie nie stanowi problemu dla VR – podkreśla Eljas Koistinen, dyrektor VR Transpoint.

– Nie mogę powiedzieć ile dokładnie ich jest, ale szacuje się, że jest to znacznie poniżej 10 proc. wszystkich wagonów na fińskich torach. Są one przechowywane w całym kraju, dopóki obowiązuje nakaz konfiskaty. Co się z nimi stanie, to zależy od decyzji władz kraju – dodaje.

Wśród najcenniejszych dotychczas skonfiskowanych przedmiotów jest ładunek 300 tys. ton granulatu żelaza z kopalni Severstal (Północna Stal) w Karelii blisko Finlandii o łącznej wartości ponad 40 mln euro. Stacjonuje on obecnie w porcie Kokkola pod opieką operatora portowego Rauanheimo.

