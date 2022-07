Dobra wiadomość dla studentów jednego z kierunków. Będą mogli starać się o finansowe wsparcie

O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. Co istotne, o finansowe wsparcie będą mogli starać się również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023.

Ministerstwo Zdrowia precyzuje, że o kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr ubiegać się mogą osoby, które złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli zaś student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki, to może liczyć na 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Wsparcie ma zwiększyć liczbę lekarzy

Uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych ma pomóc w sfinansowaniu studiów medycznych i zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce. Na kwestię personelu medycznego zwraca uwagę minister zdrowia Adam Niedzielski.

– W systemie ochrony zdrowia możemy mieć nowe szpitale, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze technologie medyczne, ale to nie wystarczy, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, jeżeli nie będziemy mieli personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Dziś możemy już korzystać w Polsce z nowoczesnych urządzeń, leków i terapii, ale nadal musimy czynić wszystko, by pacjent miał najlepszą opiekę personelu medycznego. Systematycznie zwiększamy nabory na studia medyczne, wspieramy otwieranie kolejnych wydziałów medycznych, dotujemy deficytowe specjalizacje, podnosimy płace. Teraz czynimy kolejny krok, który ma finalnie doprowadzić do zwiększenia liczby medyków w naszym kraju. Jednocześnie chcemy pomóc w zdobyciu wykształcenia młodym zdolnym osobom, których często nie stać na naukę – podkreśla szef resortu zdrowia.

Preferencyjnych kredytów udzielać od 18 lipca będzie Bank Pekao S.A. Zainteresowani mogą składać wnioski w dowolnym oddziale banku. Wniosek należy dostarczyć do instytucji maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).

– Medycyna niezmiennie króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów. O jeden indeks każdego roku zabiega wielu kandydatów. Dla części osób alternatywą jest nauka na studiach płatnych. Kredyt na studia medyczne zwiększy dostępność środków na sfinansowanie studiów i będzie wspierał młodych ludzi w realizacji ich życiowych celów. Maksymalnie uprościliśmy proces udzielania kredytu, ponieważ przyjmujemy założenie, że po ukończeniu studiów osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia będą miały zdolność do jego spłaty, a dodatkowo, szczególnym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje:

dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne;



całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne;



poręczenia kredytów na studia medyczne.



Kiedy można liczyć na umorzenie kredytu?

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową bank w całości umorzy kredyt. Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie – jak podaje Ministerstwo Zdrowia – obejmuje 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student składa wniosek o poręczenie w Banku Pekao SA. Oprocentowanie kredytu jest zmienne (na 13 lipca br. wynosi 9,86 proc.). Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.

– Każdy z nas korzysta z usług medycznych. Aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, powinniśmy inwestować w rozwój i kształcenie medyków. Dlatego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiliśmy Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program Ochrony zdrowia – element naszej strategii biznesowej i modelu biznesowego – podkreśla Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

