Podatek cukrowy. Wiemy, jakie przyniósł wpływy w tym roku

Przypomnijmy, że opłata cukrowa – będąca w praktyce podatkiem od napojów słodzonych – weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Regulacja podatku spoczywa na producentach i importerach, zaś dla konsumentów oznacza wyższe ceny wspomnianych napoi. Opłata podzielona jest na część stałą i zmienną. Część stała wynosi 50 gr za każdy litr napoju słodzonego oraz dodatkowo 10 gr za każdy litr napoju z dodatkiem tauryny lub kofeiny. Część zmienna to 5 gr za każdy 1 gram cukru w napoju powyżej 5 gramów na 100 ml napoju. Część stała w wysokości 50 gr/ 1 l dotyczy także napojów słodzonych słodzikami.

Pomysłodawcą podatku cukrowego było Ministerstwo Zdrowia. Jego wprowadzenie miało na celu zmianę nawyków żywieniowych Polaków, zaś uzyskanie z daniny fundusze miały być przeznaczone na zwalczanie chorób związanych z nadmiernym spożyciem cukru, takich jak nadwaga, otyłość, działania edukacyjne i profilaktykę.

Podatek cukrowy. Wpływy niemal 650 mln zł

Z danych Ministerstw Finansów, które pozyskał portal Wirtualnemedia.pl wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach roku budżet państwa z tytułu opłaty cukrowej uzyskał 647 669 645,92 zł. W podziale na poszczególne miesiące wpływy kształtowały się następująco: styczeń 109 714 024,91 zł, luty 99 646 663,92 zł; marzec 139 295 827,65zł; kwiecień 154 487 675,81 zł; maj 144 517 625,63 zł, czerwiec 7 828,00 zł (dane wstępne).

Resort finansów informuje również, że w tym roku spadła liczba podmiotów uiszczających opłatę cukrową. W styczniu opłacało ją 488 podmiotów wobec 680 rok wcześniej, w lutym 490 wobec 657 w 2021r., w marcu 495 (649 rok wcześniej). W kwietniu opłatę cukrową uiściło 491 podmiotów wobec 634 rok wcześniej, w maju 480 w porównaniu z 631 rok wcześniej. Według wstępnych szacunków, w czerwcu tego roku opłatę cukrową zapłaciło 17 podmiotów (rok wcześniej w tym samym miesiącu było to 625 firm).

O dane dotyczące podatku cukrowego redakcja Wprost pytała Ministerstwo Zdrowia na początku kwietnia, gdy minęło 15 miesięcy od wprowadzenia daniny. Resort przekazał nam wówczas, że dotychczasowe wpływy z daniny wyniosły 1 801 506 894,23 zł. Zapytaliśmy ministerstwo również o to, czy opłata doprowadziła do spadku popytu na napoje słodzone. Resort poinformował nas, że zostanie to niebawem sprawdzone.

– W 2022 roku zostanie przeprowadzone badania preferencji konsumentów dotyczących wyborów żywieniowych po wprowadzeniu tzw. opłaty cukrowej (kolejne badanie planowane jest na 2025 r.). Wyniki pozwolą poznać preferencje konsumentów, a w przypadku napojów słodzonych – ocenić skuteczność opłaty cukrowej. Dadzą też informację, czy nastąpił spadek spożycia tych napojów i czy jest on trwały. Co za tym idzie, pozwolą też na ocenę działań fiskalnych jako narzędzia w walce z nawagą i otyłością. Raport z prowadzonych prac będzie dostępny na początku 2023 roku – poinformowała naszą redakcję Maria Kuźniar z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

