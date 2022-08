Waloryzacja emerytur w 2023 roku. Wiceminister zdradza szczegóły

Waloryzacja rent i emerytur dopiero w marcu przyszłego roku, ale członkowie rządu już teraz zdradzają na jakie podwyżki swoich świadczeń mogą liczyć seniorzy. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział w programie "Pieniądze to nie wszystko" SuperBiznesu, że, że rząd planuje w 2023 roku ok. 14 proc. waloryzację.

– Z 14 proc. [waloryzacji – red.] Tak można szacować jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost wynagrodzeń. Liczymy średnioroczną inflację i wynagrodzenia. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będziemy znali na początku lutego, gdy będziemy mieli oficjalne dane o inflacji i wzroście wynagrodzeń – powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

Ile zyskają emeryci?

14 proc. waloryzacja, to znacznie więcej niż początkowo zakładał rząd mówiąc o wskaźniku na poziomie 9,6 proc. Jeśli zapowiedzi wiceministra rodziny i polityki społecznej zostaną zrealizowane, wówczas emerytura minimalna wzrośnie z obecnych 1338 zł brutto do poziomu 1525 zł brutto. Seniorzy otrzymujący obecnie 2000 zł brutto, będą od marca otrzymywać 2280 zł, co oznacza wzrost o 280 zł. 420 zł zyskają z kolei osoby, których emerytura wynosi 3000 zł brutto. Na jakie wzrosty mogą liczyć bogatsi emeryci ze świadczeniem na poziomie 4000 zł brutto? W tym wypadku będziemy mieli swoiste 500 plus, gdyż ich emerytura wzrośnie do poziomu 4560 zł.

Ile będzie kosztowała waloryzacja w 2023 roku? – Szacowaliśmy, że przy pierwszej propozycji to będzie 27,5 mld, wzrost do 13 proc. może być na poziomie ok. 12 mld zł, czyli ok. 40 mld zł na waloryzację w 2023 roku – powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

Dwóch waloryzacji nie będzie

Jak zaznaczył wiceminister, ostateczną wysokość waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, gdy Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosi wysokość średniorocznych wskaźników ekonomicznych. Szwed podkreślił, że w 2023 roku nie będzie – tak jak to ma miejsce w przypadku płacy minimalnej – dwóch waloryzacji. – W tej chwili takiego rozwiązania nie planujemy, rozważamy jednorazową waloryzację od 1 marca. Takie rozwiązanie jest dla nas i emerytów optymalne. Wszyscy się przyzwyczaili do jednej waloryzacji i nie wiem czy rozkładanie tego byłoby optymalne – wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Czytaj też:

Prognozy emerytur. Pesymistyczne i optymistyczne wieści z ZUS