Rekordowe cięcia w gigancie IT. Prawie 20 tys. etatów zniknęło w kwartał

Indyjski gigant technologiczny Tata Consultancy Services (TCS), obecny także w Polsce, przeprowadził największą w swojej historii redukcję zatrudnienia. W III kwartale firma pożegnała się łącznie z 19 775 osobami— to efekt zwolnień oraz programu dobrowolnych odejść. Według India Today koszt odpraw sięgnął 11,35 mld rupii (ok. 470 mln zł). Po raz pierwszy od 2022 r. liczba pracowników TCS spadła poniżej 600 tys.

Restrukturyzacja giganta

Jak tłumaczy dyrektor ds. HR Sudeep Kunnumal, trwająca restrukturyzacja koncentruje się na stanowiskach średniego i wyższego szczebla, gdzie – jak wskazuje Bloomberg – ujawniło się „niedopasowanie umiejętności i kompetencji”. Spółka jest w połowie realizacji globalnego planu redukcji zatrudnienia o 2 proc. do marca 2026 r. Jednocześnie TCS stara się zwiększać rekrutację bezpośrednio w USA, bo zapowiadane przez Donalda Trumpa podniesienie kosztu wiz pracowniczych H-1B do 100 tys. dol. może znacząco zmienić rachunek opłacalności. „Nasz model biznesowy potrafi szybko dostosować się do zmian imigracyjnych” – podkreślił Kunnumal w rozmowie z Bloombergiem.

TCS dostosowuje się do rynkowych wstrząsów, które dotykają cały indyjski sektor IT. Na branżę silnie oddziałują dwie siły: przyspieszająca automatyzacja i wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz napięcia handlowe z USA. To razem przekłada się na słabsze perspektywy zleceń i konieczność przebudowy struktury kompetencji.

Niższe zyski

W efekcie kwartalne zyski spółki były niższe od oczekiwań, głównie przez wysokie koszty odpraw — wskazała Citi Group w nocie dla inwestorów. Z kolei zgodnie z komunikatem firmy, cytowanym przez Reutersa, przychody przewyższyły szacunki dzięki lepszym wynikom w bankowości, ubezpieczeniach i usługach finansowych.

Redukcje w TCS wpisują się w szerszy trend na rynku pracy IT: presję na efektywność, automatyzację procesów i szybsze dopasowanie profili pracowników do nowych potrzeb klientów. Dla zespołów na średnim i wyższym szczeblu oznacza to rosnące wymagania kompetencyjne oraz przesunięcie rekrutacji bliżej kluczowych rynków, w tym Stanów Zjednoczonych. Spółka podkreśla, że jej model operacyjny pozwala elastycznie reagować na zmiany imigracyjne i kosztowe, a przebudowa zatrudnienia ma zakończyć się w perspektywie marca 2026 r.

