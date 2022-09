Nowa członkini RPP: Inflacja wpadła na imprezę, zostanie na dłużej

Powołana w środę przez Senat do Rady Polityki Pieniężnej prof. Joanna Tyrowicz, była w piątek gościem RMF FM. Nowa członkini gremium pytana była m.in. o to, jak w najbliższych miesiącach może kształtować się inflacja. Tyrowicz podkreśliła, że poziom 20 proc. nie byłby zaskoczeniem dla analityków, ale jak zaznaczyła, nie jest to jej prognoza. – 20 proc. inflacji to nie byłaby liczba, która by zaskoczyła analityków, ale to nie jest moja prognoza – powiedziała nowa członkini RPP.

Dalsze podwyżki stóp procentowych nie do uniknięcia?

Mówiąc o dalszych decyzjach dotyczących podwyżek stóp procentowych, Tyrowicz podkreśliła, że "nasza dzisiejsza sytuacja gospodarcza ewidentnie wywoła podwyżki stóp procentowych". – W jakiej wysokości i w jakim horyzoncie, to jest do zdecydowania. Mamy silnie realnie ujemne stopy procentowe, przyspieszającą inflację i niedobrą sytuację gospodarczą. Inflacja powinna być blisko 2,5 procent, jest 16,1. NBP nie ma tutaj swobody decydowania, czy chce, czy nie chce podwyższyć stóp procentowych – wyjaśniała ekonomistka.

W internetowej części rozmowy Tyrowicz zwracała uwagę, że zacieśnianie polityki pieniężnej należało rozpocząć już w 2019 roku.

– Gdybyśmy rozpoczęli zacieśnianie polityki pieniężnej już w 2019 roku, to przestrzeń do ewentualnego łagodzenia polityki w czasie pandemii byłaby znacznie większa. Z tej możliwości nie skorzystano. Na pewno na świecie przegapiono sygnały, nie tylko w Polsce. Jerome Powell, przewodniczący Fedu tłumaczył wszystkim, że to przejściowe i wszystko minie. Teraz myślę, że jest konsensus w dużych gospodarkach światowych, że inflacja wpadła na imprezę, zostanie na dłużej i coś trzeba z tym zrobić – powiedziała członkini RPP.

Zdaniem Tyrowicz, Polska, tak jak przyjęła narrację dotyczącą tego, że inflacja jest przejściowa, tak teraz „powinna przyjąć narrację, że inflację trzeba sprowadzić do celu”. Nie ma ku temu – jak zaznaczyła – innego instrumentarium niż stopy procentowe.

