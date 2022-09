Wyciek danych na SGH. Hakerzy pozyskali dane wrażliwe studentów

Szkoła Główna Handlowa (SGH) poinformowała, że w połowie września doszło do znaczącego wycieku danych. Dotyczył on serwisu obsługującego system rekrutacji na wyjazdy międzynarodowe. W skierowanym do studentów liście uczelnia przyznaje, że skala uzyskanych przez hakerów informacji jest ogromna i dotyczy właściwie wszystkich istotnych informacji osobistych, jak np. imię i nazwisko, PESEL, imiona rodziców, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu, numer konta, czy numer seryjny dowodu osobistego lub paszportu. Gazeta Wyborcza zwraca uwagę, że hakerzy zyskali wszystkie dane wrażliwe, umożliwiające np. wzięcie na kogoś chwilówki czy przejęcie konta bankowego.

Wyciek danych. Co powinni zrobić teraz studenci?

Co w tej sytuacji mają zrobić studenci? SGH radzi, by jak najszybciej skontaktowali się ze swoimi bankami, a także złożyli wniosek o nowy dowód osobisty. Na razie nie ma informacji, by ktoś został pokrzywdzony z powodu wycieku. Uczelnia zapewnia, że do czasu zidentyfikowania wycieku (co nastąpiło 15 września), dostęp do danych miało jedynie pięciu studentów. Jednak uczelniani informatycy dowiedzieli się o włamaniu dopiero po dwóch dniach (wyciek miał miejsce 13 września).

Okazuje się, że część z danych osobistych studentów w wyniku włamania stała się publiczna. Na stworzoną przez Microsoft wyszukiwarkę Bing trafiły imiona i nazwiska, numery studentów oraz niektóre dodatkowe informacje. Uczelnia szybko zdołała usunąć te informacje z indeksu.

Do wycieku – jak twierdzi we wspomnianym liście SGH – miało dojść w wyniku „błędu programistycznego”. Gazeta przypomina o wycieku na mniejszą skalę (bez numeru kont bankowych), jaki miał miejsce przed dwoma laty na Politechnice Warszawskiej. Na początku tego roku Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na uczelnię karę w wysokości 45 tys. zł, wskazując, że nie zastosowała ona odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić poufność przetwarzania danych.

