Ósmy pakiet sankcji na Rosję. Jest porozumienie wśród państw UE

O wstępnym porozumieniu w Unii Europejskiego w sprawie ósmego pakietu sankcji wobec Rosji informuje Polskie Radio, powołując się na Andrzeja Sadosia, ambasadora Polski przy Unii Europejskiej. Procedury mają zostać sfinanalizowane we wtorek.

Sankcje na Rosję. Jutro rozstrzygnięcie

Do jutra do południa – jak podaje korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka – Malta, Grecja i Cypr mają potwierdzić, że akceptują ustalenia dotyczące limitów cenowych na rosyjską ropę (tankowce tych państw przewożą ropę). Serwis Money.pl zwraca uwagę, że osiągnięcie wstępnego porozumienie oznacza, że nastąpiło złagodzenie w powyższej kwestii po stronie Węgier. Tymczasem jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zapowiadał, że jego kraj nie zgodzi się na wprowadzenie limitów na rosyjski gaz. Takie rozwiązanie – jak podkreślił Szijjarto – uniemożliwiłoby Węgrom sprowadzanie surowca. – Rosjanie jasno powiedzieli, że jeśli Unia Europejska wprowadzi limit cenowy, to całkowicie wstrzymają dostawy gazu do Europy – powiedział minister spraw zagranicznych Węgier.

Limity cenowe na rosyjską ropę przewożoną do państw trzecich to jeden z głównym elementów ósmego pakietu unijnych sankcji. Kolejną transzę restrykcji zapowiedziała w zeszłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w reakcji na na aneksję części ziem Ukrainy przez Rosję. – Mobilizacja i groźby jądrowe, to kolejny krok w stronę eskalacji. Nie akceptujemy pseudoreferendów i żadnego typu aneksji terenów Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, aby Kreml za to zapłacił – powiedziała 28 września przewodnicząca Komisji Europejskiej.

