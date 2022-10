Ruszają prace nad budżetem. „Jest fikcją w wielu wymiarach”

W środę 7 października Sejm rozpocznie prace nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2023 rok. Wydatki przyszłorocznego budżetu osiągną rekordową wysokość 669 mld zł, a dochody 604,4 mld zł. Suchej nitki nad projektem budżetu nie zostawia w rozmowie z naszą redakcją dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). – To jest nierealistyczny budżet. Jest fikcją w wielu wymiarach. Budżet państwa, liczby tam zawarte nie obejmują równoległego budżetu – komentuje w rozmowie z Wprost.pl dr Dudek.

Czym jest równoległy budżet?