Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu. Zainteresowanie maleje

Ministerstwo Finansów przedstawiło w poniedziałek wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2.653 mln zł, co jest znacząco niższym wynikiem w porównaniu do tego z sierpnia, gdy łączna wartość sprzedanych obligacji wyniosła 6.064 mln zł. Z kolei w czerwcu br. resort pozyskał ze sprzedaży obligacji oszczędnościowych rekordowe 14,07 mld zł.

4-letnie obligacje wciąż najbardziej popularne

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za wrzesień wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1222) – 192,1 mln zł,



1-roczne (ROR0923) – 620,5 mln zł,



2-letnie (DOR0924) – 196,2 mln zł,



3-letnie (TOS0925) – 67,9 mln zł,



4-letnie (COI0926) – 1.227,7 mln zł,



10-letnie (EDO0932) – 311,7 mln zł.



Najchętniej kupowanymi instrumentami we wrześniu, podobnie jak miesiąc wcześniej były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.227,7 mln zł (46 proc. udział w strukturze sprzedaży). W sierpniu na zakup obligacji 4-letnich przeznaczono natomiast blisko 3 mld zł (48 proc. udział w strukturze sprzedaży).

Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (23 proc.), 10-letnie – EDO (12 proc.). Rzadziej decydowano się na obligacje 2-letnie – DOR (7 proc.) i 3-miesięczne – OTS (7 proc.) oraz 3-letnie – TOS (3 proc.).

Obligacje dla pobierających 500 plus

Z kolei na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 500 plus" przeznaczono kwotę 37 mln zł. Ministerstwo Finansów przypomina, że obligacje te kierowane są wyłącznie do osób pobierających świadczenie, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– We wrześniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,6 mld zł, z czego 46 proc. stanowiły 4-letnie, których oprocentowanie począwszy od drugiego okresu odsetkowego, wyznaczane jest w oparciu o wskaźnik inflacji. W trzecim kwartale tego roku nabywcy przeznaczyli na zakup obligacji detalicznych kwotę 19 mld zł, czyli aż 71 proc. wyższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość sprzedaży w 2022 roku według stanu na koniec września przekroczyła 49,9 mld zł – komentuje Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Czytaj też:

Kolejne zmiany dla kierowców. Tym razem szykuje je Ministerstwo FinansówCzytaj też:

Uczelni dla urzędników skarbówki nie będzie. Ministerstwo potwierdza