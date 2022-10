Uczelni dla urzędników skarbówki nie będzie. Ministerstwo potwierdza

Przypomnijmy, że idea, by Krajowa Administracja Skarbowa miała własną – na wzór np. policji – uczelnię narodziła się w zeszłym roku. W czerwcu 2021 roku ówczesny minister finansów Tadeusz Kościński wraz z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem podpisali list intencyjny w sprawie powstania Wyższej Szkoły Skarbowości.

— To odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Stale dostosowujemy nasze działania i usługi do potrzeb obywateli tak, aby były one nowoczesne, przyjazne i wygodne oraz wychodziły naprzeciw zmieniającym się trendom. Do tego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie naszych pracowników. Możliwość specjalistycznego kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest niezbędna również dla skutecznego dbania o stabilne i efektywne finanse publiczne – mówił ówczesny szef resortu finansów.

Ministerstwo potwierdza

Edukująca urzędników skarbówki i funkcjonariuszy celno-skarbowych Wyższa Szkoła Skarbowości miała wystartować w tym roku akademickim. Tak się jednak nie stało. Uczelnie nie powstała i nie powstanie, co potwierdza serwisowi Business Insider Polska Ministerstwo Finansów.

– Powodem rezygnacji z planów utworzenia wyższej uczelni zawodowej pod nadzorem Ministra Finansów były wyniki analizy, które zostały przeprowadzone w trakcie prac nad projektem. Główne cele tj. kształcenie i rozwój naukowy kadr resortu finansów będą mogły być zrealizowane równie efektywnie przy mniejszym zaangażowaniu zasobów – podkreśla biuro prasowe Ministerstwa Finansów. – Obecnie nie zakłada się powrotu do wspomnianej inicjatywy – dodaje.

Według portalu pomysł powołania uczelni upadł wraz z odejściem z resortu ministra Kościńskiego, który został zdymisjonowany w lutym br. w związku z zamieszaniem wywołanym przez Polski Ład. — Prawda jest taka, że w resorcie nie ma już właściwie osób, które popierały ten pomysł. Uznano, że urzędników czy funkcjonariuszy można doszkalać we współpracy z istniejącymi już uczelniami – mówi portalowi informator z Ministerstwa Finansów pragnący zachować anonimować.

Budżet zaoszczędzi ponad 30 mln zł

Z ustaleń Business Insider Polska wynika, że oficjalnym powodem rezygnacji z Wyższej Szkoły Skarbowości są oszczędności. Stworzenie szkoły miało kosztować 30,7 mln zł. Do tej pory z budżetu wydano na ten cel zaledwie jeden procent tej kwoty.

Obecnie pracownicy i funkcjonariusze skarbówki kształcą się w Krajowej Szkole Skarbowości. To instytucja, w której odbywa się proces doskonalenia zawodowego czy szkolenia w konkretnych obszarach.

