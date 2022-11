Znany miliarder zrzeka się rosyjskiego obywatelstwa. Mówi o faszystowskim kraju

O zrzeknięciu się rosyjskiego obywatelstwa rosyjski miliarder Oleg Tinkov poinformował na Instagramie. – Nie mogę i nie będę kojarzony z faszystowskim krajem, który rozpoczął wojnę ze swoim pokojowym sąsiadem – napisał Tinkov.

Niezależny serwis informacyjny Sota Vision zamieścił na Twitterze zdjęcie wniosku poświadczające pozbawienie Tinkova rosyjskiego obywatelstwa.

Tinkov – jak przypomina BBC – założył internetowy Tinkoff Bank. To jeden z największych pożyczkodawców w Rosji. Szacuje się, że z jego usług korzysta ok. 20 mln klientów. Bankier mieszka w Londynie, ale jako obywatel Rosji podlegał sankcjom, które Wielka Brytania nałożyła tuż po inwazji Kremla na Ukrainę.

Oligarcha znajdzie naśladowców?

– Szkoda, że nadal mam ten paszport. Mam nadzieję, że bardziej prominentni rosyjscy biznesmeni pójdą za moim przykładem, a to osłabi reżim Putina i jego gospodarkę i ostatecznie doprowadzi go do porażki – podkreśla miliarder.

Bankier stwierdził również, że „nienawidzi Rosji Putina, ale kocha wszystkich Rosjan, którzy są wyraźnie przeciwko tej szalonej wojnie".

BBC przypomina, że Tinkov w kwietniu zganił Kreml, podkreślając, że panujący w Rosji reżim oparty jest na „nepotyzmie i służalczości". – Kremlowscy biurokraci są zszokowani, że nie tylko oni, ale także ich dzieci nie pojadą latem nad Morze Śródziemne. Biznesmeni próbują ratować resztki swojej własności – mówił wówczas miliarder.

W tamtym czasie Tinkov sprzedał 35 proc. udziałów swojej firmy TCS Group Holding z siedzibą na Cyprze. Nabywcą został Władimir Potanin, jeden z najbogatszych ludzi w Rosji, szef górniczego giganta Norylsk Nikiel.

Nałożone przez Zachód sankcje na rosyjskich przedstawicieli biznesu (tzw. oligarchów) dotyczą m.in. zakazu podróżowania, zamrożenia aktywów i konfiskaty takich dóbr jak m.in. samoloty czy jachty.

