Elektrownie jądrowe w Polsce. Nieliczne grono przeciwników

Przypomnijmy, że 2 listopada rząd przyjął uchwałę ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Zgodnie z nią, pierwsza taka elektrownia ma powstać w technologii AP1000 firmy Westinghouse. Pierwszy blok elektrowni ma być gotowy do 2033 roku. Kolejne bloki mają być wdrażane co 2-3 lata.

Elektrownie jądrowe. Większość Polaków popiera

Pracownia United Surveys w sondażu dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” zapytała Polaków o to, co sądzą o budowie elektrowni jądrowych w Polsce. Z badania wynika, że zdecydowana większość, bo aż 83,4 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia tę inicjatywę z czego 44,4 proc. jest „zdecydowanie" na tak, zaś 39 proc. „raczej" na tak. Niespełna co dziesiąty respondent sceptycznie patrzy na budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju (jedynie 2,5 proc. jest „zdecydowanie" na nie, zaś 7 proc. „raczej" na nie). Grupa niezdecydowanych stanowi 7,1 proc.

Najwięcej zwolenników budowania elektrowni jądrowych jest wśród mieszkańców dużych miast (60 proc.) i w grupie wiekowej 60-69 (59 proc.).

Uczestników badania zapytano też o to, jakie źródła energii w obecnej sytuacji powinny być rozwijane w Polsce (można było udzielić kilka odpowiedzi). Najczęściej wskazywano energię słoneczną i wiatrową (odpowiednio 83,7 proc. i 83,4 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się energia jądrową (68,3 proc.). Najrzadziej wybierano odpowiedź – energia węglowa (24,7 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 4-6 listopada 2022 r. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 osób metodą mieszaną CATI (wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon) i CAWI (wywiad wspomagany komputerowo).

