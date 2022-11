Młodzi mężczyźni mają mniejszy problem z byciem utrzymankiem niż kobiety. Co 5. gotów zrezygnować z pracy

Badanie Krajowego Rejestru Długów (KRD) „Podejście młodych Polaków do pieniędzy” pokazuje, że dla zdecydowanej większości osób w wieku 18-35 lat (93 proc.) posiadanie pracy zarobkowej jest ważne. Najczęściej uzasadniają to chęcią zdobycia niezależności finansowej oraz potrzebą zarabiania na swoje utrzymanie (odpowiednio 69 proc. i 67 proc.). Często mówiono również o możliwości odkładania pieniędzy na swoją przyszłość (60 proc.), konieczności zarobienia pieniędzy na większe wydatki (54 proc.), ale też potrzebie posiadania środków, które można wydać na przyjemności (52 proc.). Przeszkodą może być zadłużenie, z którym młodzi wchodzą w dorosłe życie.

Młodzi zadłużenie na prawie 6 mld zł

Z danych, które podaje KRD wynika, że łączone zadłużenie osób w wieku 18-35 lat wynosi niemal 5,8 mld zł, z czego ponad 625 mln zł to zobowiązania osób poniżej 25 roku życia.

– Takich dłużników w naszej bazie danych jest prawie 142 tys., z których każdy ma do oddania średnio ponad 4,4 tys. zł. W początkowym okresie zatrudnienia młodzi ludzie często nie mogą liczyć na wysokie zarobki, przez co trudniej im szybko osiągnąć wymarzony status życia. Bycie dłużnikiem w takiej sytuacji jest dodatkowym problemem, ponieważ nawet niewielki dług wpisany do KRD uniemożliwia wzięcie kredytu na zakup mieszkania lub samochodu – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Niewielki odsetek młodych Polaków, którzy mają inne zdanie na temat posiadania stałej pracy, brak takiej potrzeby najczęściej uzasadnia tym, że są już na czyimś utrzymaniu – rodziców lub partnera (33 proc), bądź chce się skupić na edukacji lub po prostu traktuje pracę jako przykry obowiązek (28 proc.).

Twórcy badania zwracają uwagę, że niezależność finansowa oraz zapewnienie sobie utrzymania są znacznie ważniejsze dla kobiet. Dużą wagę przywiązuje do nich odpowiednio 74 proc. oraz 70 proc. pań biorących udział w badaniu. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest niższy – 65 proc. i 63 proc.

Argumenty przemawiające za ważnością pracy zmieniają się wraz z wiekiem. Ankietowani ze starszej grupy (powyżej 25 roku życia) częściej za ważne uważają np. utrzymanie bliskich osób. To istotne dla połowy badanych tej grupy wiekowej (49 proc.). Wśród młodszych uważa tak 27 proc. ankietowanych. Respondenci w grupie wiekowej 25-34 lata częściej od młodszych podnoszą argument, że praca daje poczucie godności (36 proc. do 29 proc.) oraz umożliwia spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych (26 proc. do 11 proc.). Z kolei badani w grupie 18-25 lat częściej niż starsi respondenci za motywację do posiadania pracy uważają możliwość zarobienia pieniędzy na większe wydatki (57 proc. do 53 proc.) oraz rozwijanie swoich pasji i zainteresowań (48 proc. do 44 proc.).

Na garnuszku rodziców – mężczyźni rzadziej mają z tym problem

Blisko 80 proc. ankietowanych jest zdania, że lepiej podjąć jakąkolwiek pracę, by się utrzymać, niż czekać na wymarzoną ofertę. Niemal połowa badanych uważa, że aby rozpocząć samodzielne życie trzeba zarabiać naprawdę duże pieniądze. Według 30 proc. respondentów rodzice powinni wspierać swoje dorosłe dzieci, dokładając się np. do zakupu mieszkania lub samochodu. Z tą opinią częściej zgadzają się młodzi mężczyźni (36 proc. do 25 proc. wśród kobiet). Niewiele mniej, bo 29 proc. ankietowanych uważa, że mieszkanie z rodzicami po ukończeniu 25 roku życia to żaden wstyd. Ze stwierdzeniem tym również częściej zgadzają się panowie (34 proc. do 25 proc. wśród pań). Co piąty mężczyzna przyznaje, że byłby gotów zrezygnować z pracy, gdyby ktoś inny go utrzymywał. W przypadku pań taką opinię podziela zaledwie 11 proc. ankietowanych.

Badanie „Podejście młodych Polaków do pieniędzy” zostało ostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej we wrześniu 2022 roku metodą CAWI na celowej grupie 1009 kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat.

