Maksymalne ceny prądu. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Przedsiębiorstwa obarczone wyższymi kosztami prowadzenia biznesu mogą skorzystać z tzw. tarczy solidarnościowej, za sprawą której mogą liczyć na zmniejszenie rachunków za energię.

Spółka Tauron Sprzedaż apeluje o jak najszybsze składanie wniosków ws. skorzystania z maksymalnych cen prądu w ramach rządowej tarczy. Rzecznik spółki Daniel Iwan przypomniał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że małe i średnie firmy oraz inne uprawnione podmioty mają czas tylko do końca listopada na złożenie oświadczenia do swojego dostawcy energii. Można to uczynić drogą elektroniczną, pocztą bądź osobiście.

Tauron Sprzedaż szacuje, że z tarczy skorzystać może kilkaset tysięcy odbiorców.

Maksymalne ceny prądu. Skorzystać mogą nie tylko firmy

Poza małymi i średnimi przedsiębiorstwami, wnioski ws. skorzystania z maksymalnych cen prądu mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty takie jak m.in. szpitale, szkoły, czy przedszkola. Ustalona przez rząd maksymalna cena prądu dla tychże podmiotów to 785 zł za MWh. Niezłożenie oświadczenia do końca listopada spowoduje zastosowanie wobec podmiotu stawek rynkowych za prąd już w grudniu i każdym kolejnym miesiącu.

Poza małymi i średnimi przedsiębiorstwami z zamrożonych stawek za prąd będą mogły skorzystać również gospodarstwa domowe, dla których to maksymalna cena została ustalona na poziomie 693 zł za MWh. Jak przypomina Radio Zet, gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń, po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

