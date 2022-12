PKO Bank Polski oferuje 8 proc. lokatę. Kto będzie mógł skorzystać?

PKO Bank Polski oferuje 3-miesięczną lokatę dla nowych klientów indywidualnych. Jej oprocentowanie wynosi 8 proc. w skali roku. Lokata jest dostępna w IKO dla klientów, którzy założą konto w PKO (taką możliwość będą miały osoby, które w tym roku nie miały w banku konta typu ROR lub konta oszczędnościowego bądź lokaty). Depozyt jest udostępniany po pięciu dniach od założenia konta i można go założyć tylko raz na kwotę – od 10 tys. do 200 tys. zł.

„Modyfikujemy ofertę"

– Na bieżąco analizujemy sytuację na rynku, w tym potrzeby klientów – ich skłonność do lokowania oszczędności i preferencje co do rodzajów lokat. Zgodnie z wynikami analizy modyfikujemy ofertę – podkreśla cytowany przez serwis Bankier.pl Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Na wspomnianą przez Madeja ofertę składa się również nowość w postaci lokaty walutowej w dolarach amerykańskich dla klientów Bankowości Prywatnej. Jest ona zakładana na 12 miesięcy, a jej oprocentowanie wynosi 1 proc. w skali roku. Ponadto, do oferty banku wróciły dwie lokaty roczne w złotych – 6 proc. dla klientów indywidualnych i 6,5 proc. dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

8 proc. wynosi też oprocentowanie lokaty 6-miesięcznej w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Autolokacja III”. Minimalna wpłata na program to 10 tys. zł, z czego w momencie uruchomienia programu i cyklicznie co miesiąc 1/7 jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego.

Rośnie zainteresowanie lokatami

Jak już pisaliśmy, coraz więcej banków oferuje w ostatnim czasie lokaty z 8 proc. oprocentowaniem, co najczęściej wiąże się z dodatkowymi wymaganiami (dotyczą np. wyłącznie nowych środków lub wymagają od nabywcy założenia konta bankowego w danym banku).

Atrakcyjne oprocentowanie wpływa na zainteresowanie klientów lokatami. W październiku Polacy wpłacili na lokaty w sumie 67,7 mld zł. To o 4,27 mld zł więcej niż we wrześniu.

