Drugie życie bonu turystycznego. Zaskakujące oferty w sieci

Bon turystyczny 500 plus wszedł w życie 1 sierpnia 2020 roku. Mało kto dziś pamięta, że dyskusja nad jego koncepcją toczyła się miesiącami (od początku założeniem było wsparcie poobijanej wskutek pandemii branży turystycznej, spory toczyły się natomiast co do tego, czy świadczenie ma dotyczyć tylko rodzin z dziećmi). Ostatecznie zdecydowano, że bon trafi do pobierających już świadczenie 500 plus, tyle, że tym razem nie będzie ono wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon można przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Bon turystyczny. Wielu nie skorzystało

Do połowy września aktywowano ponad 3,8 mln bonów, co stanowi 85,74 proc. wszystkich wygenerowanych bonów. A suma zrealizowanych przy ich udziale płatności wyniosła blisko 2,9 mld zł. Termin realizacji bonu był kilkukrotnie przedłużany, ostatnio do marca przyszłego roku.

Okazuje się zatem, że choć na realizację bonu turystycznego 500 plus były dwa lata, wciąż wiele uprawnionych rodzin tego nie zrobiło. Trzeba przyznać, że od początku istniały ku temu przeszkody, najpierw pandemia i wprowadzone w związku z nią restrykcje, a ostatnio inflacja przez którą siła nabywcza 500 plus spada.

Oferty w sieci

Tymczasem jak informuje Radio Zet, w sieci pojawiają się oferty dla rodzin, które nie wykorzystały bonu turystycznego. Mogą wymienić świadczenia na inny produkt (zabawki, środki czystości, a nawet żywność), ale też na żywą gotówkę. Serwis Bankier.pl przytoczył treść jednego z ogłoszeń, w którym za bon można otrzymać 450 zł.

– Zapraszam rodziców oraz opiekunów, którzy jeszcze nie wykorzystali oraz nie mają możliwości do zrealizowania bonu turystycznego z różnych przyczyn. Mobilna expressowo realizacja. Szybko, rzetelnie a przede wszystkim uczciwie. Zapraszam do napisania wiadomości prywatnej lub pozostawienia komentarza. Proszę sprawdzać wiadomości – folder spam/inne. Pobierane jedyne 10 proc. od bonu – czytamy w ogłoszeniu.

