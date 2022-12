Gdzie najmniej zapłacimy za świąteczne produkty? Zaskakujący lider

Boże Narodzenie już za tydzień. W tym roku, w związku z najwyższą inflacją od 25 lat przygotowanie świątecznego stołu będzie wyjątkowo drogie. Z analiz ASM Sales Force Agency wynika, że w tym roku średnia cena badanego koszyka świątecznego w którym znalazło się̨ 11 podstawowych produktów kojarzonych ze świętami wyniosła 77,55 zł. To wzrost o 11,78 zł, czyli blisko 18 proc. w porównaniu do grudnia ubiegłego roku.

Co z produktów bez których trudno wyobrazić sobie święta najbardziej zdrożało? Masa makowa z bakaliami (31 proc.), śledzie (24 proc.), oraz pierogi (21 proc.). Jedyny produkt, który potaniał to groszek (cena spadła o 1,55 proc.).

Najtaniej w Dino, najdrożej w Carrefourze

Okazuje się, że świąteczne produkty najtaniej można kupić w sieci sklepów Dino (70,17 zł). Na drugim miejscu znalazł się Lidl (71,86 zł), podium zaś zamyka Auchan (74,24 zł). Najdrożej zaś za świąteczne produkty trzeba zapłacić w Carrefourze (87,13 zł), który nieznacznie wyprzedził pod tym względem E.Leclerc (83,59 zł) i Makro (C&C) (79,56 zł).

ASM Sales Force Agency zwraca uwagę, że we wszystkich 9 analizowanych sieciach odnotowano dwucyfrowy wzrost cen koszyka świątecznego wobec 2021 roku. Największy w sieci Makro Cash & Carry, w której średnia cena koszyka świątecznego była wyższa aż o 33 proc. niż przed rokiem.

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 11 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w listopadzie br. były nieznacznie wyższe niż w październiku. Spadki cen odnotowano jedynie w sklepach Selgros Cash & Carry (1,04 proc.) oraz Carrefour (0,48 proc.). Średnia cena koszyka zakupowego w listopadzie br. wyniosła 267,59 zł. To wzrost o 4,01 zł, czyli 1,52 proc. w porównaniu do października br. Największe podwyżki odnotowano w kanale e-grocery (3,63 proc.). W ujęciu rocznym dwucyfrowy wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: Lidl (19,42 proc.), Kaufland (19,31 proc.) czy Intermarché (19,31 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano podobnie jak przed miesiącem w sieci Carrefour, w której średnia cena koszyka w listopadzie 2022 r. była wyższa aż o 50,36 zł niż przed rokiem, tj. o 22,78 proc.

Nadzieja w promocjach?

– Wysoka inflacja w Polsce nie ominie św. Mikołaja. Za tegoroczne zakupy na święta trzeba będzie zapłacić o prawie 18 procent więcej niż rok temu. Eksperci ASM Sales Force Agency przeanalizowali najważniejsze około-świąteczne produkty spożywcze. Z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że najpopularniejsze wigilijne dania, takie jak ryby czy pierogi zdrożały w ciągu roku od 22 do 24%. Klienci więcej zapłacą także za barszcz, przyprawy, słodycze i napoje gazowane. Sieci handlowe były zmuszone podnieść ceny produktów spożywczych, ale z drugiej strony w ostatnich przedświątecznych dniach na klientów będzie czekać wiele promocji i akcji specjalnych. Może się więc okazać, że ulubione artykuły wylądują w koszykach w dobrych i atrakcyjnych cenach. Kolejne, punktowe obniżki cen spodziewane są przed sylwestrem – komentuje Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Jak wynika z najnowszych danych ASM Sales Force Agency, średnia cena koszyka świątecznego wzrosła w ujęciu rocznym o blisko 18 proc.. Najbardziej w skali roku zdrożały takie artykuły jak masa makowa (31 proc.), śledzie (24 proc.) czy pierogi (21 proc.). Najtaniej zestaw świątecznych produktów można kupić w sieci Dino, najdrożej w Carrefourze.

Czytaj też:

Niedziele handlowe grudzień 2022. Za rok tylko 6,5 niedzieli handlowejCzytaj też:

W Lidlu ruszyły świąteczne okazje. Gratisy i promocje sięgające 80 proc.