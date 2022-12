Zełenski z mocnym przesłaniem w Kongresie: To nie jest pomoc charytatywna, to inwestycja

Po spotkaniu z Joe Bidenem prezydent Wołodymyr Zełenski przemówił w amerykańskim Kongresie. Większość jego przemowy była emocjonalna i miała na celu przybliżenie Amerykanom sytuacji, z jaką zmagają się obecnie Ukraińcy.

Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie finansowe

Poza podziękowaniami za wsparcie polityczne, prezydent Ukrainy mówił także o bardzo wymiernym wymiarze pomoc, czyli o miliardach dolarów, które USA przekazują na pomoc humanitarną i militarną dla Ukrainy.

– Pomoc finansowana również ma ogromne znaczenie, dlatego chcę Wam ogromnie podziękować za wsparcie. To nie jest pomoc charytatywna, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą my realizujemy w sposób najbardziej odpowiedzialny – zapewnił Wołodymyr Zełenski podczas swojego przemówienia. – Rosja może zatrzymać swoją agresję jeśli tylko będzie chciała, ale Wy możecie przyspieszyć naszą wygraną – dodał.

Zełenski apelował o kolejne sankcje

Prezydent Ukrainy przypomniał także, jak ważne są sankcje nakładane przez Zachód na gospodarkę Rosji. Pozwalają one odciąć Kreml od źródeł finansowania wojny.

– Możecie wzmocnić sankcję, aby Rosja poczuła, jak rujnująca jest ich agresja. To w Waszej w mocy. Możecie pomóc nam postawić przed wymiarem sprawiedliwości każdego, kto sprowokował tę wojnę. Zróbmy to. Niech terroryści zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i niech zapłacą za wszystkie szkody, które wyrządzili – zaapelował Wołodymyr Zełenski.

1,85 miliarda dolarów i Patrioty

Wcześniej opinia publiczna została poinformowana o nowym pakiecie pomocy militarnej dla Ukrainy wartym 1,85 miliarda dolarów.

„Ogłoszone dziś wsparcie po raz pierwszy zawierać będzie zestawy systemu Patriot, które są zdolne do unieszkodliwiania pocisków typu Cruise, rakiety balistyczne średniego zasięgu i samoloty na dużo wyższym pułapie niż używane do tej pory systemy przeciwlotnicze” – powiedział sekretarz stanu Antony Blinken. Informacje potwierdził później podczas wspólnej konferencji prasowej obu prezydentów Joe Biden.

Czytaj też:

Spotkanie Biden-Zełenski w USA. „Obawiano się, że Rosja będzie chciała go unieszkodliwić”Czytaj też:

Osobiste wyznanie po spotkaniu Biden – Zełenski. „Gdyby nie USA, to moja rodzina by nie żyła”