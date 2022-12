Dwa lata opłaty cukrowej. Szykują się ważne zmiany

Ministerstwo Finansów opublikowało w środę na Twitterze komunikat dotyczący zmian w funkcjonującej od blisko dwóch lat opłacie cukrowej. Zakładają one przesunięcie obowiązku uiszczenia opłaty na początek łańcucha dostaw. Oznacza to, że obowiązek ten przeniesiony zostanie na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje

– Projekt zmian w zakresie opłaty „cukrowej” przewiduje przesunięcie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw. Oznacza to, że obowiązek zapłaty opłaty przeniesiony zostanie na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje – czytamy w komunikacie resortu.

twitter

Opłata cukrowa nie będzie dotyczyć nowych produktów

Ministerstwo Finansów podkreśliło również, że „zaproponowane zmiany w zakresie opłaty cukrowej nie obejmą opłatą żadnych nowych produktów". Resort przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno soki 100 proc., jak i napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 g cukrów w 100 ml nie podlegają opłacie cukrowej.

Ołatę cukrową wprowadzono w życie 1 stycznia 2021 roku. W praktyce jest ona podatkiem od napojów słodzonych, a dla konsumenta oznacza podniesienie cen tychże napoi. Opłata podzielona jest na część stałą i zmienną. Część stała to 50 groszy na litr napoju z cukrem i/lub słodzikiem, dodatek 10 gr za litr napoju z zawartością kofeiny i/lub tauryny. Z kolei część zmienna to 5 groszy za każdy gram cukru powyżej jego zawartości 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr napoju. Wyznaczony został górny limit opłaty, który wynosi 1,20 zł za litr napoju.

Pomysłodawca daniny, czyli Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło, że jej pojawienie ma na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków. Resort nie krył jednak, że liczy również na to, że podatek cukrowy przyniesie dodatkowe środki, które będą przeznaczone na wsparcie systemu opieki zdrowotnej (96,5 proc. środków z opłaty trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostałe 3,5 proc. do budżetu państwa).

Wpływy niższe od oczekiwanych

Z danych, które przekazało naszej redakcji Ministerstwo Zdrowia wynika, że po 15 miesiącach funkcjonowania opłaty, wpływy z niej wyniosły prawie 2 mld zł, czyli znacznie mniej niż pierwotnie zakładano (spodziewano się, że po pierwszym roku przekroczą one 3 mld zł).

Czytaj też:

Wiceminister finansów: Od marca będzie lepiejCzytaj też:

Ponad 1,5 mld zł podatku od jednej firmy. Poznaliśmy największy podatników CIT