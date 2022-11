Ponad 1,5 mld zł podatku od jednej firmy. Poznaliśmy największy podatników CIT

W Ministerstwie Finansów odbyła się dziś uroczystość wręczenia wyróżnień dla największych podatników CIT w 2021 roku. Wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: „Indywidualny podatnik CIT” i „Podatkowe grupy kapitałowe”.

Pierwsze miejsce w pierwszej kategorii zajął PKN Orlen, który w 2021 roku wpłacił CIT w kwocie nieco ponad 1,5 mld zł. Nagrodę w imieniu spółki odebrał członek zarządu Jan Szewczak.

Orlen wpłaca co roku do budżetu równowartość programu 500+

– Od wielu lat z ministrami Soboniem i Skibą współpracujemy i często razem naradzaliśmy się. Nigdy nie przypuszczałem, że będę musiał oddać ministrowi tyle pieniędzy – zażartował Szewczak, który odpowiada w spółce za obszar finansów.

Dodał, że wynik Orlenu jest dowodem na to, że jeśli spółki mogą zarabiać, to nie będą stosowały żadnych optymalizacji podatkowych.

– My jako koncern PKN Orlen jeszcze bez Lotosu, jeszcze bez PGNiG, corocznie wpłacamy około 40 mld zł podatków i opłat. To mniej więcej tyle, ile stanowi program 500+. Skalę widać dopiero przy tego rodzaju porównaniach. To pokazuje, jak ważne są takie dobre relacje i mądra biznesowa i polityczna współpraca na linii spółki skarbu państwa – Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – powiedział członek zarządu Orlenu.

Na drugim miejscu – właściciel sieci Play

Na drugim miejscu w kategorii „Indywidualni podatnicy CIT” znalazła się P4 sp. z o.o., która wpłaciła 1,4 mld zł z tytułu podatku od osób prawnych. P4 to operator sieci Play oraz właściciel UPC Polska.

Na kolejnych miejscach znaleźli się:

·PGNiG S.A.– blisko 1, 2 mld zł

·Jeronimo Martins Polska S.A. – blisko 724 mln zł

·Cyfrowy Polsat S.A. – blisko 720 mln zł

·Bank Polska Kasa Opieki S.A. – blisko 499 mln zł

– Podchodzimy do tematu podatków jak do inwestycji w Polsce. Chcemy się tu rozwijać i współtworzyć silną polską gospodarkę. Czujemy się za to odpowiedzialni – powiedział, odbierając nagrodę, Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska. Jego właściciel, FRF-BETEILIGUNGS GmbH, zamknął pierwszą dziesiątkę w swojej kategorii.

Podatkowe grupy kapitałowe

Wśród podatkowych grup kapitałowych największym płatnikiem okazał się KGHM Polska Miedź S.A. Kwota zapłaconego podatku CIT wyniosła w zeszłym roku 1,49 mld zł. Kolejne miejsca zajęli:

PKO Bank Polski S.A – 1,43 mld zł

mBank S.A. – 639 mln zł

PZU S.A. – 625 mln zł

PGE S.A. – 616 mln zł

