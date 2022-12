Dyrektywa plastikowa w Polsce coraz bliżej. Rząd przyjął projekt

Przypomnijmy, że 3 lipca zeszłego roku w krajach Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać The Single-Use Plastics Directive (SUP). Tzw. dyrektywa plastikowa została przyjęta w 2019 roku przez Parlament Europejski. Jej celem jest ograniczenie stosowania plastikowych przedmiotów, takich jak m.in. sztućce, talerze, patyczki do uszu czy słomki.

Przełom ws. dyrektywy plastikowej

Na długo przed lipcem 2021 roku Polska zapowiadała, że nie zdąży na czas wdrożyć dyrektywy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prognozowało pod koniec zeszłego roku, że projektowane przepisy wejdą życie na przełomie marca i kwietnia tego roku.

Gdy w kwietniu redakcja Wprost.pl zwróciła się w tej sprawie do resortu, otrzymaliśmy następującą odpowiedź: – Projekt SUP znajduje się obecnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jego wejście w życie planowane jest na czwarty kwartał 2022 r., przy czym zgodnie z projektem część przepisów ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku – napisał nam Wydział Komunikacji Medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czwarty kwartał br. przyniósł przełom w tej sprawie, bowiem w miniony wtorek rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do tych unijnych przepisów. Zakładają one m.in., że zakazane będzie wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ponadto, wprowadzony zostanie obowiązek umieszczania na produktach informacji dotyczących m.in. obecności tworzyw sztucznych, a także o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko, tj. zaśmiecania lub innych nieodpowiednich sposobach unieszkodliwiania odpadów w przypadku niniejszych artykułów. Dotyczy to m.in. chusteczek nawilżanych, podpasek higienicznych, wyrobów tytoniowych z filtrami czy kubków na napoje.

Lista zakazanych produktów

Proponowana lista zakazanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych zakazem wprowadzania do obrotu obejmuje:

patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych;



sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki);



talerze;



słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych;



mieszadełka do napojów;



patyczki mocowane do balonów i służące do tego, by balony się na nich opierały, w tym mechanizmy tych patyczków, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów;



pojemniki na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego;



wykonane z polistyrenu ekspandowanego pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka;



wykonane z polistyrenu ekspandowanego kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka.



Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do Sejmu.

Z przeprowadzonego w ubiegłym roku badania agencji IQS wynika, że aż 75 proc. Polaków chce zakazania produkcji plastikowych talerzy, sztućców, czy słomek.

Czytaj też:

Ozdoba odzyskuje kompetencje w resorcie klimatu. Pojawiło się zarządzenieCzytaj też:

Z ministerstwa klimatu odchodzi człowiek, odpowiedzialny za atom