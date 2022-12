Nowe święto w Polsce. Czy jutro będziemy mieć wolne?

Na mocy podpisanej w listopadzie zeszłego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy, 27 grudnia przypada Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to ma upamiętniać powstanie, które wybuchło właśnie 27 grudnia i przyniosło nam sukces.

Jak przypomina Gazeta.pl, apel do Prezydenta RP, aby 27 grudnia ustanowić świętem państwowym, wystosowali m.in.: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Łącznie podpisało go 8 tys. osób. Kiedy apel trafił we wrześniu zeszłego roku do prezydenta Andrzeja Dudy, ten wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Na początku października 2021 roku ustawę przyjął Sejm, zaś niespełna miesiąc później Senat. 23 listopada w poznańskim Hotelu Bazar, ustawa została podpisana przez prezydenta. Lokalizacja miała symboliczne znaczenie, gdyż to właśnie w tym hotelu 26 grudnia 1918 roku Ignacy Jan Paderewski wygłosił przemówienie, które zapoczątkowało wybuch powstania.

Czy jutro mamy wolne?

Czy w związku z nowym świętem będziemy mieć jutro wolne i tym samym będziemy mogli przedłużyć sobie świąteczną labę? Niestety nie. Prezydent od początku stawiał w tej kwestii sprawę jasno. – Trudno byłoby w Sejmie forsować kolejny dzień wolny od pracy, zresztą nie sądzę, by Wielkopolanie o tym myśleli: jak powiedziałem w czasie spotkania z samorządowcami, nawet bym nie pomyślał, że pracowici i zorganizowani Wielkopolanie przy okazji święta państwowego domagaliby się dnia wolnego – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla „Głosu Wielkopolskiego".

Duda podkreślał, że w święcie tym chodzi o propagowanie wzorców patriotyzmu i uczenie historii.

