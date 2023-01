RPP wraca do dwudniowych posiedzeń. Czy jest szansa na utrzymanie stóp procentowych?

Po raz pierwszy od blisko 3 lat członkowie Rady Polityki Pieniężnej zbiorą się we wtorek na dwudniowym posiedzeniu. W ostatnich kwartałach spotkania, których owocem była decyzja o poziomie stóp procentowych, skrócone były do kilku godzin, co było krytykowane przez najmłodszych stażem członków RPP.

RPP. 11 miesięcy z podwyżkami stóp procentowych

Rozpoczynające się 3 stycznia posiedzenie potrwa dwa dni i w środę dowiemy się, czy stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie czy też Rada powróci do cyklu podwyżek. Przypomnijmy, że rozpoczął się w październiku 2021 roku i trwał przez 11 miesięcy, windując raty kredytów i pożyczek.

W ciągu roku główna, referencyjna stopa procentowa była podnoszona 11-krotnie i wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. Jesienią 2022 roku Rada zadecydowała o zahamowaniu podwyżek, choć nie brakuje głosów, że nie jest to permanentne zakończenie podwyżek, gdyż wciąż pozostaje pewne pole do popisu, które może przyczynić się do obniżenia inflacji.

Kredytobiorcy mają nadzieję, że i tym razem Rada zadecyduje o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie (o obniżkach nie ma, na tę chwilę, mowy). Czy jest na to szansa? Zdaniem ekonomistówCredit Agricole – tak właśnie się stanie.

Analitycy bankowi przewidują utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie

„Grudniowa, trzecia z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, była zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP i niektórych członków Rady niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i niskiego prawdopodobieństwa powrotu inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej” – napisali ekonomiści w komentarzu.

Również ekonomiści ING Banku Śląskiego są zdania, że Rada pozostawi stopy bez zmian. „Wydłużająca się 'pauza' w cyklu podwyżek sugeruje, że został on de-facto zakończony. RPP jest przygotowana na dalszy wzrost inflacji w styczniu i lutym 2023, a kluczowymi z punktu widzenia perspektyw polityki pieniężnej są tempo dezinfalcji od marca tego roku oraz kształtowanie się kursu PLN” – czytamy w poniedziałkowym komentarzu.

Przewidują oni, że „przed nami szereg kwartałów ze stabilizacją stóp NBP”.

Czytaj też:

„Jeśli mąż lub żona to tylko robi w domu, warto zacząć chodzić do sklepu”. Glapiński o swoim „eksperymencie”Czytaj też:

Czy RPP po raz trzeci z rzędu zostawi stopy procentowe w spokoju? Jutro decyzja