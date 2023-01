Inflacja w Niemczech mocno w dół. Są najnowsze dane

Destatis, czyli niemiecki odpowiednik Głównego Urzędu Statystycznego podał dane dotyczące inflacji w Niemczech w grudniu 2022 roku. Dane są dużo lepsze, niż przewidywano.

Inflacja w Niemczech mocno w dół

Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w Niemczech wzrósł w grudniu 2022 roku o 9,6 proc., a w ujęciu miesięcznym spadła w 1,2 proc., podał niemiecki urząd statystyczny Destatis, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 10,7 proc. rok do roku. Widać więc, że mimo nadal widocznych w statystykach wzrostów rocznych, dynamika miesięczna zaczyna wyraźnie spadać, co jest dobrą informacją dla obywateli.

Niemiecki urząd podał także, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 8,6 proc. w porównaniu z grudniem 2021 roku, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8 proc. To kolejny dobry sygnałów nie tylko dla Niemców, ale także dla Polski.

Spadek inflacji to dobra wiadomość także dla Polski

Należy bowiem przypomnieć, że to właśnie nasz zachodni sąsiad jest od lat największym partnerem gospodarczym Polski. To Niemcy są głównym adresatem naszych produktów przeznaczonych na eksport. Stabilizująca się sytuacja gospodarcza w jednej z największych gospodarek Unii Europejskiej będzie także wpływała na uspokojenie na innych rynkach i całej UE.

Biorąc pod uwagę, że duża część czynników napędzających inflację pochodzi z zewnątrz, to dobre dane największych gospodarek mogą stanowić pozytywny impuls także do zmian w Polsce. Warto pamiętać, że to głównie od Niemiec zależy np. to, ile będzie kosztował gaz.

Czytaj też:

Premier odpowiada internautom ws. inflacji: Morawiecki nie jest jasnowidzem, ale…Czytaj też:

Mieszkanie za 260 tys. zł? To możliwe. Wojsko Polskie wyprzedaje majątek