Opłata cukrowa obejmie nowe produkty? Ministerstwo zabrało głos

Ministerstwo Finansów podkreśla, że planowana nowelizacja utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy o zdrowiu publicznym i nie przewiduje zmian dotyczących katalogu napojów podlegających opłacie.

Opłata cukrowa. Jakie napoje obejmuje?

Resort przypomina, że zgodnie z aktualnymi przepisami opłacie cukrowej podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje.

– Napoje zawierające cukry naturalne, niebędące sokami 100%, również objęte są opłatą. Dodanie do napoju soku owocowego, zawierającego naturalnie występujący cukier, oznacza bowiem dodanie środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą – wyjaśnia ministerstwo.

„– Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie – dodaje.

Resort zwraca uwagę, że część napojów traktowana jest preferencyjnie. Chodzi o napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i powyżej 5 g cukrów (zarówno syntetycznych, jaki naturalnych). Produkty te objęte są wyłącznie opłatą zmienną (0,05 zł za każdy gram powyżej 5 g cukrów), a nie opłatą stałą (0,50 zł /1 litr napoju). W rezultacie w przypadku nektaru zawierającego 9 g cukrów opłata wynosi 0,20 zł/1 litr, podczas gdy opłata od napoju z taką samą ilością cukrów, lecz bez dodatku soku, wynosi 0,70 zł/1 litr.

Opłacie cukrowej – jak zakładają przepisy – nie podlegają wyłącznie soki 100 proc. oraz napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml.

Wpływy z opłaty

1 stycznia br. minęły dwa lata od wprowadzenia opłaty cukrowej. Z danych przekazanych nam niedawno przez Ministerstwo Zdrowia (pomysłodawca opłaty) wynika, że w ciągu niespełna dwóch lat funkcjonowania wpływy z opłaty wyniosły ok. 3 mld zł. – Wpływy z tzw. opłaty cukrowej w 2021 r. wyniosły ponad 1,6 mld zł (dokładnie 1 625 517 929,30 zł), a od stycznia 2022 r. do października 2022 r. – ponad 1,3 mld zł (dokładnie1 344 670 907,53 zł) – podała nam Maria Kuźniar z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Pierwotne plany rządu zakładały, że opłata cukrowa przyniesie wpływy na poziomie 3 mld zł w ciągu roku.

