Ceny mieszkań. Takiego spadku nie było od niemal dwóch lat

Z obliczeń portalu Business Insider Polska na podstawie danych serwisu rynekpierwotny.pl (wynik cen ofertowych ważonych dostępną ofertą w 14 największych miastach w Polsce) wynika, że za jeden metr kwadratowy mieszkania deweloperzy oczekiwali w styczniu br. średnio 11,34 tys. zł. To o 0,5 proc. mniej niż w grudniu zeszłego roku i o 9,5 proc. więcej niż na początku ubiegłego roku. Portal zwraca uwagę, że tak dużego miesięcznego spadku cen nie było od kwietnia 2021 roku. Inwestycja w mieszkanie jest porównywalna do lokat bankowych (oprocentowanie w wielu instytucjach wynosi 8 proc.), a wzrost cen rok do roku jest na poziomie nieco ponad połowy inflacji (średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc., grudniowa – 16,6 proc.).

Ceny mieszkań spadły, wzrosła sprzedaż

Obniżenie cen miało pozytywny wpływ na sprzedaż. W styczniu kupca znalazło 4 tys. 379 mieszkań, czyli ponad dwukrotnie więcej niż miesiąc wcześniej. To najwyższy wynik od września 2021 roku.

Cytowany przez portal Marek Wielgo podkreśla, że wzrost sprzedaży może wynikać z przekonania, że oprocentowanie kredytów już nie wzrośnie. – Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ich spadek – mówi Wielgo.

Deweloperzy – jak pisze serwis – mogą szykować się na trudniejsze czasy i nie chcą utrzymywać tak wielu mieszkań w ofercie, co zmusza ich do ponoszenia kosztów utrzymania. W ofercie pozostało blisko 40 tys. lokali, najmniej od lutego zeszłego roku i o blisko tysiąc mniej niż w grudniu zeszłego roku.

Warto jednak odnotować, że styczniowe dane wyjątkowo uwzględniają również informacje z grudnia.

Wzrost cen tylko w 5 miastach

Ceny mieszkań istotnie wzrosły w styczniu – w stosunku do grudnia – jedynie w pięciu na czternaście analizowanych miast. Chodzi o Bydgoszcz, Białystok, Łódź, Lublin oraz Olsztyn. We Wrocławiu i Krakowie pozostały na niemal niezmienionym poziomie. W pozostałych miastach natomiast spadały, najbardziej w Rzeszowie i Poznaniu.

Spadek cen szedł w parze ze wzrostem sprzedaży, co najlepiej widać po danych dotyczących stolicy Wielkopolski, gdzie średnia cena ofertowa spadła o 2,4 proc., a sprzedaż wzrosła do 445 mieszkań, czyli aż o 389 proc. w porównaniu z grudniem oraz o 96 proc. rok do roku.

