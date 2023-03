Tusk: Ministerstwo Przemysłu przeniesiemy na Śląsk

W sobotę rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Katowicach. Podczas swojego wystąpienia lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział spotkania z mieszkańcami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi w województwie śląskim. – Śląsk może ponownie stać się przemysłowym sercem nie tylko Polski, ale i Europy – powiedział Tusk.

Tusk na Śląsku. Zapowiedzi dotyczące węgla i bloków energetycznych

Lider PO wskazywał, że ostatni rok pokazał, że wydobywanie polskiego węgla „nie jest problemem, tylko import węgla, który bardziej przypominał błoto i muł". – Chcemy wydobywać polski węgiel i nie jest to w sprzeczności z marzeniami o Śląsku "zielonym", gdzie jest tania energia, gdzie jest centrum technologii – podkreślał były premier.

W swoim wystąpieniu Tusk wskazywał na konieczność modernizacji bloków energetycznych o mocy 200MW. – Będą lepsze z punktu widzenia środowiskowego i zapewnią eksploatacje polskiego węgla do momentu powstania elektrowni atomowych – powiedział szef największej partii opozycyjnej.

Polityk zwracał uwagę, że gdzieś trzeba wyprodukować pompy ciepła, części do nowoczesnych biogazowni. – Nie ma żadnego powodu, by do takiej nowoczesnej biogazowni złożonej z różnych komponentów, części nie były produkowane tu, na Śląsku – przekonywał Tusk.

Były premier podkreślał, że 10 mld zł z tzw. sprawiedliwej transformacji energetycznej „już powinny pracować na Śląsku". Rząd PiS – jak mówił Tusk – nie potrafi po nie sięgnąć.

Ministerstwo Przemysłu na Śląsku

Tusk zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji w przypadku wygranej Koalicji Obywatelskiej w wyborach będzie przeniesienie resortu odpowiedzialnego za przemysł na Śląsk. – Przeniesiemy siedzibę Ministerstwa Przemysłu tutaj, na Śląsk. Nie ma powodu, by ludzie, którzy będą pomagać w rozwoju przemysłu patrzyli z oddali na to co się będzie działo. Decyzje dotyczące Śląska będą zapadały na Śląsku – powiedział były szef rządu.

Czytaj też:

Co PO zrobi z CPK, jeśli wygra wybory? Jest zapowiedź TuskaCzytaj też:

Morawiecki nie zostawił suchej nitki na Tusku. „Może w ogóle dołączy do PiS?”