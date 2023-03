Rosjanie schomikowali ponad 100 mld dol. Wystarczyło kilka tygodni

Choć Kreml maksymalnie ograniczył Rosjanom dostęp do ich oszczędności walutowych, to od ubiegłorocznej mobilizacji zgromadzili w gotówce ponad 105 mld dolarów. Jak zauważa „Rzeczpospolita" rosyjscy obywatele nie schomikowali takiej kwoty obcej gotówki od co najmniej pięciu lat.

Rosjanie w dwa miesiące zgromadzili 100 mld dol.

Rosjanie zaczęli gromadzić waluty w gotówce od września ubiegłego roku, czyli od momentu ogłoszenia przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina mobilizacji. Już w listopadzie ich łączna kwota przekroczyła poziom 100 mld dolarów. Na dzień 1 lutego było to już 105,4 mld dol.

Gazeta zwraca uwagę, że dane te dopiero teraz ogłosił bank centralny Rosji, w związku z „uzyskaniem dodatkowych informacji na temat statystyk sektora zewnętrznego”.

Dziennik przypomina, że centralny bank Rosji nałożył na obywateli ograniczenia na wycofywanie zagranicznych walut z rachunków i depozytów, ograniczając kwotę dostępną do 10 tys dolarów (lub równowartości w euro). Dwa dni później USA nałożyły embargo na eksport do Rosji dolary w gotówce. Rosjanie mogą też kupować w gotówce dolary i euro, ale tylko te, które trafiły do kas banków po 9 kwietnia. Obostrzenia w tym zakresie były już dwukrotnie przedłużane.

– Wzrost waluty gotówkowej wśród ludności w warunkach, gdy istnieją ograniczenia w jej wypłacie z rachunków bankowych w Rosji, oznacza tylko jedno – import banknotów przekroczył eksport – mówi Jegor Susin, dyrektor zarządzający Bankowości Prywatnej Gazprombanku, cytowany przez „Rzeczpospolitą".

– Być może część przelewów za granicę, według Banku Rosji, wracała do kraju w postaci obcej waluty w gotówce. Teoretycznie jest to możliwe: transfer kapitału za granicę, odbiór tam waluty i jej import do Rosji. Nie jest jasne, jak to oceniono, ale być może są to jakieś dane zgłoszenia celnego – dodaje.

Gazeta zwraca uwagę, że centralny bank Rosji zmienił metodologię obliczania sald depozytów Rosjan w bankach za granicą. Według stanu na 1 lutego kwota środków wyniosła 4,63 bln rubli, czyli 66,5 mld dolarów. W ciągu miesiąca wzrosła o 2 mld dolarów.

Czytaj też:

Rosjanie obchodzą sankcje. Pomaga im przedsiębiorczy BośniakCzytaj też:

Rosjanie chcą ewakuować kolaborantów na Krym? „Opracowali plan”