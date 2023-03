Jest wstępne porozumienie między rolnikami a resortem rolnictwa. 11 punktów

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak ocenił, że w rozmowach z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem „na pewno można było więcej osiągnąć". – Ale doszło do pewnego kompromisu między wszystkimi organizacjami. Załatwiamy najważniejsze sprawy, które są dzisiaj do załatwienia – powiedział Kołodziejczak.

Porozumienie między MR a rolnikami. Co ustalono?

Szef AgroUnii podkreślił, że „każde, choć najmniejsze, załatwianie spraw dla dobra w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i normalnych cen żywności będzie uważał za sukces".

Z ujawnionego dokumentu podpisanego przez m.in. ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka i Kołodziejczaka wynika, że uzyskano porozumienie w 11 punktach. Szczegóły podaje TVN 24.

Pierwszy z punktów dotyczył przywrócenia ceł oraz wprowadzenia kaucji na tranzyt i na artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim. W kolejnym zobowiązano się do wprowadzenia "Tarczy dla branży rolno-spożywczej" w wysokości co najmniej 10 mld zł, jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno-spożywczych wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę.

W trzecim punkcie opowiedziano się za zdjęciem z polskiego rynku, do końca czerwca br. nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne. W kolejnym punkcie podkreślono potrzebę wprowadzenia do końca maja tego roku nowelizacji ustawy o biopaliwach według załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych.

Strony uzgodniły również potrzebę dokonania zmian w budżecie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu krajowego do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską. W szóstym punkcie przyjęto, że dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100-200 złotych do 1 tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku w zależności od odległości od portów bałtyckich. W tym punkcie podkreślono, że rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie pomocy.

W punkcie siódmym zgodzono się na wprowadzenie do obrotu z Ukrainą jedynie paliw z dodatkiem biokomponentów krajowego pochodzenia, a w kolejnym punkcie na rozwój infrastruktury transportowej, magazynowej i przeładunkowej, a także na zwiększenie przepustowości portów.

W 10 punkcie zapowiedziano przyznawanie pierwszeństwa dla transportu i przeładunku zboża względem innych towarów. W ostatnim punkcie podzielonym na cztery podpunkty wskazano potrzebę otwarcia nowych rynków zbytu poprzez promocję polskiego zboża, realne wsparcie dyplomacji ekonomicznej, efektywną współpracę służb dyplomatycznych i sprawne uzgodnienia fitosanitarne.

Czytaj też:

Szef AgroUnii o „luksusowych” pomidorach. „Państwo powinno rozbić monopole”Czytaj też:

„Lepiej późno niż wcale". Były minister o okrągłym stole ws. ukraińskiego zboża