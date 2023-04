Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? Ważna deklaracja premiera

O możliwości podwyższenia zasiłku pogrzebowego pisał w zeszłym tygodniu „Fakt". Świadczenie od 2011 roku utrzymuje się na poziomie 4000 zł. Gazeta podała, że Sejmowa Komisja Petycji przygotowała projekt ustawy, który zakłada, że zasiłek musi być podnoszony. I to nie jednorazowo, a co rok. W uzasadnieniu do projektu ustawy posłowie podkreślają, że „realna wartość zasiłku pogrzebowego, w szczególności w relacji do pogrzebów, znacznie zmalała od czasu ustalenia tej kwoty". Zwrócono uwagę także na fakt, że wiele rodzin, chcąc zorganizować choćby skromny pochówek, musi się w tym celu zapożyczać.

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? Premier komentuje

W projekcie ustawy zaproponowano, by od 2024 roku zasiłek pogrzebowy był podnoszony o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Z wyliczeń „Faktu" wynika, że jeśli sprawdzi się prognoza NBP dotycząca waloryzacji wspomnianych świadczeń (mowa o 12,5 proc.), to podwyżka zasiłku pogrzebowego mogłaby wynieść 500 zł, co oznacza, że wyniósłby 4500 zł. Według gazety, zmiany mogłyby być uchwalone jeszcze w tej kadencji.

O plany podwyższenia zasiłku pogrzebowego pytany był w niedzielę premier Mateusz Morawiecki, który przebywał z wizytą w Pszczewie (woj. lubuskie). Szef rządu odpowiedział, że "nie ma takich prac". Wskazał także, że "obecnie mamy bardzo różne programy, które mamy w zamyśle dopiero do zaprezentowania w trakcie naszej kampanii wyborczej, tak żeby nad różnymi elementami tej bardzo szeroko rozumianej polityki społecznej pracować".

– Przepracujemy je, ale takiej zmiany, jak ta, o którą pan pyta, nie ma – powiedział premier.

Na to, że na podwyżkę zasiłku pogrzebowego nie ma co liczyć wskazuje również odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej sprzed kilku miesięcy na nasze pytanie w tej sprawie. Resort zwracał uwagę, że istnienie zasiłku pogrzebowego „nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego”. W odpowiedzi podnoszono fakt, iż w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (wskazano tu m.in. Węgry, Irlandię, czy Maltę), a w innych jego kwota nie przekracza równowartości 2000 zł (np. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, czy Portugalia).

